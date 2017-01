Mondiale 2026/ Ufficiale, sarà a 48 squadre. Infantino: più opportunità per le nazionali meno rappresentate. (ultime notizie, oggi 10 gennaio 2017)

MONDIALE 2026, UFFICIALE, SARA’ A 48 SQUADRE. INFANTINO: PIU’ OPPORTUNITA’ PER LE NAZIONALI MENO RAPPRESENTATE (ULTIM NOTIZIE, OGGI 10 GENNAIO 2017) – E’ ufficiale, la Fifa ha deciso di programmare il Mondiale di calcio per l’anno 2026 a 48 squadre, invece delle solite 32. La rivoluzione, nell’aria da diversi mesi è stata finalmente messa in atto, con il plauso dello stesso presidente della Federazione Gianni Infantino, da tempo grande promotore della riforma. Lo stesso Infantino infatti nelle settimane precedenti aveva dichiarato: “Ho proposto un torneo a 48 squadre, così diamo la chance ad altri Paesi di partecipare, possiamo investire di più per costruire anche campi. Io credo nell'espansione, ma la cosa più importante è che se parli di espansione, si parli di inclusione per tanti Paesi. Se vogliamo rafforzare il calcio dobbiamo far partecipare tante Nazionali. Io ci credo.” Al momento non sono ancora state stabilite le formule e il calendario per il Mondiale 2026 che segnerà il primo passo di questa rivoluzione “allargata”, ratoficata solo pochi minuti fa dal considlio della Fifa, ma l’impressione è che il passaggio a 48 squadre porterà un forte rinnovamento nell’organizzazione ma non nella programmazione dell'evento, per rispettare i diritti e le competizioni dei club. Intanto la notizia ha certamente scosso il mondo del calcio che presto si dividerà tra promotori e contrari di questa importantissima riforma, ormai decisa per il Mondiale 2026.

