Probabili formazioni/ Fiorentina-Chievo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2016-2017, ottavi)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (OTTAVI COPPA ITALIA 2016-2017) - Fiorentina-Chievo è una delle partite nel programma degli ottavi di finale di Coppa Italia: si gioca in gara secca mercoledì 11 gennaio con calcio d’inizio alle ore 17:30. La Fiorentina sta facendo peggio rispetto allo scorso anno ed è lontana dalle posizioni che qualificano in Europa; in questa partita può trovare riscatto portandosi ancora più vicina alla finale, in attesa dell’Europa League. Per il Chievo la missione salvezza è ampiamente alla portata e anzi quasi chiusa, al Franchi si può sognare un po’ di più. Ad arbitrare la partita di mercoledì pomeriggio sarà il signor Domenico Celi; andiamo adesso ad analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Fiorentina-Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Ci sarà naturalmente turnover da parte di Paulo Sousa, che potrebbe proporre la difesa a tre abbandonata in campionato o rimanere a quattro, ma comunque cambiando alcuni dei suoi uomini. Con lo schieramento a tre per esempio Gonzalo Rodriguez sarebbe comunque titolare, ma insieme a lui potrebbero giocare Tomovic e De Maio che sono stati tra i difensori meno utilizzati (per il francese si pensa addirittura a una cessione sul mercato di gennaio); se così fosse il centrocampo diventerebbe ovviamente a quattro, con Carlos Sanchez quasi certo del posto e Borja Valero titolare dovendo recuperare il ritmo partita. Sugli esterni sarebbe quindi forte la candidatura di Cristoforo, mentre dall’altra parte potrebbe agire Milic che nelle ultime giornate di campionato si è visto soffiare la maglia da Maxi Olivera, in un’alternanza che comunque dovrebbe continuare per tutta la stagione. Nel reparto offensivo due soluzioni: quella con il doppio trequartista prevede infatti Cristian Tello schierato al fianco di Ilicic, lasciando invece Mauro Zarate a ricoprire il ruolo di prima punta. Altrimenti a giocare potrebbe essere Federico Chiesa, ma si vedrà quello che deciderà di fare Paulo Sousa.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Rolando Maran ha quasi tutta la rosa a disposizione; è rientrato anche Gobbi, uno degli ex di questa partita, che però dovrebbe partire dalla panchina. Lo schieramento del Chievo prevede il solito 4-3-1-2: Cacciatore si sposta a sinistra lasciando la corsia destra a Nicolas Frey, in mezzo sia Spolli che Bostjan Cesar potrebbero essere titolari ma è più probabile che Maran decida di far giocare almeno uno tra Dainelli e Gamberini davanti a Bressan, probabilmente impiegato dal primo minuto. Si cambia anche a centrocampo: Castro può rimanere titolare ma insieme a lui Maran prevede di inserire se non altro Nicola Rigoni nella posizione di regista davanti alla difesa, ballottaggio tra Izco e il giovane belga Bastien per il ruolo di interno destro con l’argentino che, avendo saltato l’ultima di campionato, dovrebbe avere la meglio. Alle spalle delle due punte è quasi certo l’impiego di De Guzman che darà così fiato a Valter Birsa, utile però nel secondo tempo qualora ci sia un risultato da recuperare o la gestione del pallone da migliorare; Inglese, doppietta nel turno precedente, è quasi sicuro di iniziare questa partita dal primo minuto, a fargli compagnia sarà presumibilmente Floro Flores, che in questo inizio di stagione ha messo davvero pochi minuti in campo.

FIORENTINA-CHIEVO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina-Chievo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come per tutte le partite del torneo dalla televisione di stato: appuntamento dunque su Rai Due.