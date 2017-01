Probabili formazioni/ Juventus-Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2016-2017, ottavi)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (OTTAVI COPPA ITALIA 2016-2017) - Juventus-Atalanta si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 11 gennaio; squadre in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016-2017. Ancora una volta il turno prevede gara secca, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità; la Juventus entra in gioco agli ottavi come tutte le big, e vuole proseguire il suo ottimo avvio di 2017 dopo il 3-0 al Bologna. Sta benissimo però anche l’Atalanta, reduce dal 4-1 sul campo del Chievo che ha confermato lo splendido quinto posto in classifica. In attesa di domani e della partita dello Stadium, possiamo analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Juventus-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Difficile stabilire quale possa essere la formazione che scenderà in campo; quasi certamente però Massimiliano Allegri farà turnover rispetto al campionato. In porta dovrebbe essere confermato Neto, così da far smaltire l’influenza a Buffon (e in coppa di solito la Juventus utilizza l’estremo difensore di riserva); Lichtsteiner sarà squalificato in campionato e dunque sarà regolarmente in campo, a meno che Allegri non voglia tornare alla difesa a tre. In ogni caso Rugani sarà titolare; possibile la coppia con Chiellini, è chiaro che in difesa qualcuno dovrà giocoforza stringere i denti e giocare tre partite ravvicinate. A sinistra due alternative: la conferma di Asamoah che non ha fatto male domenica sera, oppure l’esordio di Federico Mattiello che è tornato nella rosa per le nuove regole sui calciatori del vivaio. A centrocampo quasi certo il riposo per Khedira e Marchisio: dentro Rincon che giocherà così la prima da titolare, in mezzo al campo ci sarà Hernanes in cabina di regia mentre sul centrosinistra potrebbe esserci Asamoah qualora il ghanese non sia utilizzato più dietro. In avanti possibilità di tridente: Marko Pjaca è pronto all’esordio da titolare e al ritorno in campo dopo l’infortunio, la prima punta sarà Mandzukic con Cuadrado che a questo punto dovrebbe agire come esterno destro.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Anche l’Atalanta farà turnover dopo i quattro gol del Bentegodi; scelte magari più complesse per Gasperini, che non utilizzerà in ogni caso Gagliardini (promesso all’Inter) e deve anche fare a meno di Kessie. In porta dovrebbe esserci Sportiello; difesa a tre con il ritorno in campo di Caldara che prenderà il posto di uno tra Toloi e Zukanovic, conferma per Andrea Masiello mentre il terzo dovrebbe essere Raimondi. In mediana meno alternative: Dramé dovrebbe agire a sinistra mentre a destra è ballottaggio tra Andrea Conti, che potrebbe essere confermato, e uno tra lo stesso Raimondi e D’Alessandro (più probabile il secondo per avere maggiore spinta su almeno una delle due corsie). In mezzo invece la coppia Freuler-Grassi potrebbe giocare ancora, pur se Migliaccio rappresenta un’alternativa di sostanza. Davanti le scelte possibili sono poche: alle spalle delle due punte potrebbe comunque giocare Kurtic, con Petagna che va verso la conferma e avrà come possibile partner il giovane Pesic.

JUVENTUS-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus-Atalanta, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come per tutte le partite del torneo dalla televisione di stato: appuntamento dunque su Rai Uno.