Probabili formazioni/ Napoli-Spezia: quote, le ultime novità live (Coppa Italia ottavi, oggi 10 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPEZIA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli-Spezia, martedì 10 gennaio alle ore 21, è la prima partita nel programma degli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017. Ancora una volta il turno è in gara secca, e dunque c’è la possibilità di arrivare anche ai calci di rigore (sarà così se anche dopo i tempi supplementari dovesse permanere il risultato di parità); il Napoli è ovviamente super favorito per la qualificazione, ma le sorprese sulla singola gara sono sempre possibili e proprio lo Spezia ne sa qualcosa, visto il grande cammino dello scorso anno. Ad arbitrare la partita dello stadio San Paolo sarà Luca Pairetto; possiamo dunque dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Napoli-Spezia.

NAPOLI-SPEZIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli-Spezia, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,12; il segno X (pareggio) vale 8,50 mentre il segno 2 (vittoria Spezia) porta in dote 25,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Sarà chiaramente ampio turnover per Maurizio Sarri, che può contare su una rosa ampia e che ha dimostrato come anche le seconde linee sappiano fare la loro parte: sarà ancora titolare Manolo Gabbiadini, ad un passo dalla cessione ma ancora parte integrante della squadra e decisivo nelle ultime uscite. Gli farà spazio… Pavoletti, che questa sera dovrebbe giocare il primo scampolo di partita con la sua nuova maglia. Per quanto riguarda l’attacco, altamente probabile la presenza di Giaccherini nel tridente; con l’indisponibilità di El Kaddouri si apre il ballottaggio tra Mertens e Lorenzo Insigne, con Callejon che invece dovrebbe riposarsi.

Allo stesso modo rimarrà fuori Marek Hamsik, uno degli stakanovisti del Napoli; titolare Zielinski che è partito dalla panchina sabato sera, ma una maglia dal primo minuto dovrebbe averla anche Marko Rog che dunque questa sera potrebbe giocare la prima partita da titolare da quando è arrivato in Italia. A completare il reparto di mezzo dovrebbe essere Amadou Diawara; in difesa sarà invece in campo Raul Albiol che metterà minuti nelle gambe in vista della partita contro il Pescara, anche Maggio giocherà (come terzino destro) mentre a sinistra è confermato Strinic visto che Ghoulam è partito per la Coppa d’Africa. In porta dovrebbe esserci Rafael Cabral, incertezza per il secondo centrale: sarà uno tra Tonelli e Nikola Maksimovic, favorito il serbo che non ha giocato in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA - Lo Spezia dovrebbe essere in campo con un 3-5-2, che è nelle corde di Mimmo Di Carlo; questo significa avanzare la posizione di De Col e Migliore, con il primo - favorito su Datkovic - che cambia corsia andando a giocare sulla destra e il secondo che abbandona la zona centrale di difesa (dove ha giocato nell’ultima di Serie B) per andare a fare il laterale di sinistra. Confermati nel reparto arretrato Nahuel Valentini e Terzi, il terzo centrale dovrebbe essere Ceccaroni; a centrocampo Di Carlo ha quasi l’imbarazzo della scelta, in campo dovrebbe esserci l’esperienza di Pulzetti ma per il resto i componenti della mediana saranno tutti giovanissimi, con Deiola e Maggiore che sembrano avere un passo di vantaggio su Vignali, senza dimenticarsi di Errasti che però, essendo appena tornato a disposizione, dovrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, Nené non ce la fa: a questo punto per affiancare Granoche rimane il dubbio tra Antonio Piccolo e Piu. Entrambi sono titolari quando lo Spezia si schiera con il tridente, da valutare se Di Carlo preferirà affidarsi all’esperienza dell’ex Lanciano o se invece premierà la freschezza dell’attaccante in prestito dall’Empoli. Ad ogni modo dovrebbe essere una scelta che sarà risolta soltanto negli ultimi minuti disponibili. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SPEZIA