Risultati/ Coppa Italia, livescore in diretta: le partite degli ottavi, il tabellone completo (10-11-12 gennaio 2017)

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - La Coppa Italia 2016-2017 torna con gli ottavi di finale: si giocherà ancora in gara secca in casa della squadra con la testa di serie più alta nel tabellone (dunque la “favorita”, almeno sulla carta); ottavi di finale significa l’ingresso in scena delle big, che come da consuetudine hanno saltato i primi turni. Il programma si articola su due settimane, dunque nella tre giorni compresa tra martedì 10 e giovedì 12 gennaio assisteremo a quattro partite: martedì si parte alle ore 21 con Napoli-Spezia, mercoledì avremo Fiorentina-Chievo alle ore 17:30 e Juventus-Atalanta alle ore 20:45, giovedì alle ore 21 ci sarà Milan-Torino.

C'è tanta carne al fuoco: per il secondo anno consecutivo lo Spezia, insieme al Cesena unica superstite tra le rappresentanti della Serie B, arriva tra le grandi, lo scorso anno la squadra di Mimmo Di Carlo raggiunse addirittura i quarti venendo poi eliminato dall'ancor più sorprendente Alessandria che si inerpicò fino alla semifinale.

La sfida del San Paolo sembra però una formalità per un lanciatissimo Napoli, che negli ultimi anni ha anche avuto un feeling particolare con la Coppa Italia (vittorie nel 2012 e 2014); le altre partite sono certamente più equilibrate, la più incerta di tutte è quella del Franchi perchè la Fiorentina in questa stagione ha mostrato anche tanti lati negativi nel suo progetto, e in gara secca il Chievo - che ha un’ottima organizzazione difensiva - ha già chiarito di poter battere chiunque.

Nella serata di mercoledì assisteremo anche al ritorno di Gian Piero Gasperini a Torino, dove la sua Atalanta aveva interrotto un paio di mesi fa la straordinaria corsa fatta di otto vittorie in nove partite; i bianconeri, che hanno vinto le ultime due edizioni di Coppa Italia (giocando anche la finale nel 2012), puntano a un altro trofeo e devono ancora cancellare dalla mente la sconfitta in Supercoppa, che potrebbe aver lasciato qualche strascico.

A San Siro va invece in scena il primo di due scontri ravvicinati tra Milan e Torino: chiaramente la grande suggestione è data dalla sfida tra Sinisa Mihajlovic e il suo passato, un'avventura che era iniziata nel migliore dei modi ma che si è conclusa bruscamente. Certo al tecnico serbo sono dovuti l'esplosione di Alessio Romagnoli e l'esordio di un Gigio Donnarumma che, chissà, senza di lui sarebbe oggi ancora in Primavera o magari in qualche categoria minore; il Torino ha la possibilità di fare il grande colpo, ma il Milan di questa stagione si sta rivelando un'ottima squadra e vuole ripetere la finale di Coppa dello scorso anno, sollevando un altro trofeo dopo la Supercoppa.