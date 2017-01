Sydney International 2017/ Diretta Vinci-Strycova streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi 10 gennaio)

DIRETTA SYDNEY INTERNATIONAL 2017: VINCI-STRYCOVA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS ATP-WTA, OGGI 10 GENNAIO) - Roberta Vinci-Barbora Strycova inaugura, con inizio alla una della mattina italiana, il programma sul campo numero 4 del torneo Sydney International 2017. Si continua a giocare in Australia, dove i vari tennisti stanno preparando il primo, grande appuntamento della stagione (naturalmente gli Australian Open); la nostra Roberta, che era già impegnata a Brisbane (eliminata ai quarti) se la vede oggi contro la tennista ceca che nelle ultime due stagioni è stata grande protagonista della vittoria della Fed Cup per il suo Paese.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO WTA SYDNEY INTERNATIONAL 2017

I precedenti dicono 4-3 in favore della Vinci, ma le ultime tre sfide le ha vinte la Strycova: di fatto l’azzurra non batte la sua avversaria di oggi dal torneo di Tokyo 2012 (6-4 4-6 7-5) e in tre delle sue quattro vittorie è stata costretta al terzo set. In palio c’è un posto nei quarti di finale contro una tra Yulia Putintseva, che ha approfittato del ritiro di Belinda Bencic, e Caroline Wozniacki che ha superato la campionessa olimpica Monica Puig; intanto però nel torneo femminile entrano in campo anche le big, che hanno saltato il primo turno grazie al bye.

Intorno alle ore 3:30 della mattina (sempre in Italia) Angelique Kerber fa il suo esordio nel torneo contro Daria Kasatkina: sconfitta ai quarti di Brisbane da Elina Svitolina, la numero 1 del mondo si appresta a disputare il primo Slam con il best ranking ma intanto deve dare efficaci risposte. Non sarà facile contro la diciannovenne russa, che si presenta al 2017 convinta che questo possa essere l’anno della sua definitiva esplosione.

In campo, precisamente a chiudere il programma del numero 1 (non prima delle 7.00), troveremo anche Agnieszka Radwanska; testa di serie numero 2 nel tabellone di Sydney, la polacca ancora una volta è risultata essere la preferita dagli appassionati e ha vinto il premio riservato al miglior colpo dell’anno. La popolarità è sempre alle stelle, ma adesso la polacca deve fare il salto decisivo che la separa dall’essere una campionessa. Salto che deve essere la vittoria di uno Slam e magari la prima posizione mondiale; intanto oggi affronta la qualificata Christina McHale.

Tra gli altri match interessanti, quello tra la testa di serie numero 3 Dominika Cibulkova - ultima vincitrice delle Wta Finals - e una rediviva Eugenie Bouchard (almeno nelle intenzioni e per come ha iniziato la stagione), e il ritorno in campo di Johanna Konta, che ha fatto tornare la Gran Bretagna nelle prime dieci della classifica mondiale. A Sydney però giocano anche i maschi: Fabio Fognini già eliminato (da Kohlschreiber), Paolo Lorenzi giocherà contro il serb Viktor Troicki ma lo farà soltanto domani.

Intanto però il campo centrale ospiterà il match tra Jordan Thompson e Thanasi Kokkinakis: occhi puntati sul ventenne australiano, fuori dalla seconda metà del 2015 a causa di un infortunio. La curiosità del match? Appena due giorni fa i due hanno vinto il titolo di doppio a Brisbane, che è peraltro il primo trofeo Atp catturato da entrambi, ancora a secco nel singolare. Non ci saranno big in campo: la testa di serie più alta è la numero 6, quella del lussemburghese Gilles Muller che giocherà sul campo numero 1 contro l’ucraino Alexandr Dolgopolov. (Claudio Franceschini)

