WWE DOMESTIC RAW/ Wrestling, anticipazioni 10 gennaio 2017: Dean Ambrose e Bray Wyatt si sfidano nel tradizionale ambulance match

WWE DOMESTIC RAW, ANTICIPAZIONI DEL 10 GENNAIO 2017: DEAN AMBROSE E BRAY WYATT SI SFIDANO NEL TRADIZIONALE AMBULANCE MATCH - Gli appassionati di wrestling sono già di fronte al piccolo schermo in attesa di assistere al nuovo episodio di WWE Domestic Raw. Si tratta del 29esimo ed andrà in onda alle 19:00 di oggi, martedì 10 gennaio 2017, su Sky Sport Mix HD. I migliori match dell'universo WWE stanno per trasportarci in uno degli spettacoli maggiormente attesi da tutti i fan, grazie alle arene più famose di tutti gli Stati Uniti. A 37 giorni dall'ultimo appuntamento, continua la rivalità storica fra Dean Ambrose e Bray Wyatt, che come da tradizione si sfideranno in un ambulance match. Un incontro che ha visto The Eater of Worlds e The Lunatic Fringe scontrarsi per la prima volta nel gennaio dell'anno scorso. In quest'occasione, Dean Ambrose ha deluso le aspettative di pubblico e finanziatori, mostrandosi più fiacco rispetto al suo avversario, che è riuscito a prendere il sopravvento fin dai primi secondi. Sul ring anche Triple H e Stephanie McMahon, dopo un'assenza parziale di quest'ultima lottatrice. La McMahon è infatti convolata a nozze con Nip Slips a fine dicembre del 2015, in una location che ovviamente non poteva che richiamare il mondo che più la rappresenta. I due neosposi hanno pronunciato il loro "sì" sul ring della WWE Raw.

