Barcellona-Athletic Bilbao/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa del Re 2017 ottavi)

DIRETTA BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA DEL RE 2017 OTTAVI) - Barcellona-Athletic Bilbao si gioca alle ore 21:15 di mercoledì 11 gennaio: è il ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re 2016-2017, all'andata è finita 2-1 per i baschi e dunque ai blaugrana basta un 1-0 per qualificarsi, con l'Athletic che però passa il turno con due risultati su tre.

Una sfida che attirerà l'attenzione di moltissimi spagnoli che si attendono una reazione da parte della squadra catalana che non vuole commettere passi falsi e vuole raggiungere la finale di Coppa. Luis Enrique non perdonerà ai suoi ulteriori passi falsi che potrebbero mettere a serio rischio la panchina dopo un andamento a fasi alterne in campionato. Dunque c'è da aspettarsi una serata di grande spettacolo di emozioni in un Campo Nou che certamente sarà pieno come sempre. Al San Mames i tifosi del Bilbao si erano mostrati fiduciosi e pronti a sostenere i propri beniamini anche in trasferta.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Barcellona scenderà in campo col suo solito 4-3-3. In porta ci sarà il tedesco ter Stegen che avrà il compito di evitare pericoli per i blaugrana. Difesa con Roberto, Pique, Umtiti e Jordi Alba mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Rakitic, Busquets ed Iniesta. Attacco titolare per Luis Enrique che non vorrà concedere nulla al Bilbao con Suarez, Messi e Neymar pronti a scardinare l'arcigna difesa dei baschi.

Proprio gli ospiti dovranno fare molta attenzione alle scorribande del Barcellona che avrà un solo obbiettivo, ovvero vincere e portare a casa la qualificazione. Bilbao con il 4-2-3-1 che vedrà Iraizoz tra i pali con Balenziaga, Laporte, Etxeita e Boveda in difesa. Linea mediana con San José e Benat mentre Susaeta, Saborit e Williams agiranno alle spalle dell'unica punta che nell'occasione sarà Aduriz. Proprio all'esperto centravanti della nazionale spagnola si aggrapperà la formazione del tecnico Valverde che vorrà regalare una gioia ai numerosi tifosi che accorreranno a Barcellona.

Il Barcellona punterà sul suo consueto modo di giocare basato su tecnica e grande qualità in mezzo al campo. Ecco perché i blaugrana punteranno su una partenza a mille per trovare subito il vantaggio e riaprire la qualificazione. La formazione di Luis Enrique avrà di fronte un Bilbao agguerrito e che non vorrà perdere il vantaggio acquisito nella gara di andata. Ecco perché ci sarà da attendersi una grande prestazione della formazione basca che avrà in Aduriz l'elemento di maggiore pericolosità essendo un riferimento offensivo dotato di elevata visione di gioco.

Gli amanti delle scommesse invece potranno puntare su svariati esiti per quanto concerne la gara del Camp Nou di Barcellona. Infatti l'1 viene quotato da Bwin a 1.15, mentre l'X a 6.75. La vittoria della formazione ospite addirittura a 18.50.

Luis Enrique in settimana ha chiesto ai suoi la giusta concentrazione per poter battere un Bilbao che al momento è uno dei peggiori avversari che potesse capitare. Il Barcellona non potrà sbagliare mentre l'Athletic Bilbao arriverà con la voglia di fare la partita. Valverde ha ammesso di aspettarsi molto dai suoi ragazzi e di puntare evidentemente alla qualificazione. Il Bilbao non vuole fermarsi e vuole la qualificazione.

Barcellona-Athletic Bilbao, come tutte le partite di Coppa del Re, non sarà trasmessa in diretta tv; dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, per tutte le informazioni utili sulla gara del San Mamès potete consultare il sito ufficiale della Liga spagnola o gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

