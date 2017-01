Bebe Vio/ News, la paralimpica ai Laureus World Sports Award 2017: con lei anche Bolt, Phelps, Cristiano Ronaldo…

BEBE VIO, NEWS: LA PARALIMPICA AI LAUREUS WORLD SPORTS AWARD 2017 - Il prossimo 14 febbraio a Montecarlo (sarà un martedì) saranno assegnati i Laureus World Sports Awards 2017. La premiazione si estenderà a 7 categorie così suddivise: sportivo dell’anno, sportiva dell’anno, squadra dell’anno, rivelazione dell’anno, ritorno dell’anno, sportivo disabile dell’anno e sportivo d’azione dell’anno, quest’ultimo dedicato alle discipline estreme come snowboard, skateboard, mountain bike, sci freestyle. Per ciascuna di queste statuette sono in lizza 6 candidati o squadre, non mancano i rappresentati italiani: sono Beatrice Vio, la schermitrice veneziana medaglia d’oro alle ultime paralimpiadi di Rio de Janeiro, e il Leicester City di Claudio Ranieri che nel maggio scorso si è aggiudicato, per la prima volta nella storia e contro ogni possibile pronostico, il massimo campionato di calcio inglese. Per quanto riguarda la categoria Sportivo dell’anno, gli eleggibili sono l’atleta giamaicano Usain Bolt, il maratoneta britannico Mo Farah, il tennista scozzese Andy Murray, i cestisti statunitensi LeBron James e Stephen Curry e il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. Le donne candidate al titolo di Sportiva dell’anno sono invece la diciannovenne ginnasta USA Simone Biles, la sua connazionale e velocista Allyson Felix (31 anni), la tennista tedesca Angelique Kerber (28 anni), la nuotatrice ‘spaziale’ Katie Ledecky (USA, 19 anni), la velocista giamaicana Elaine Thompson (24) e la ciclista britannica Laura Kenny (24).

