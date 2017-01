CALCIOMERCATO NEWS/ Diretta Milan, Roma, Juventus, Napoli, Inter: le trattative lieve di oggi 11 gennaio 2017 (ultime notizie live)

Calciomercato news. Il mercato dei portieri è un tema forte a gennaio. Finalmente Sportiello dopo tanti rumors cambia squadra: chiusa la trattativa tra la Fiorentina e l'Atalanta il portiere si sposta a Firenze. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto. La Juventus per bocca di Beppe Marotta ha ammesso che sta pensando seriamente se terrerare o meno già in questa sessione di calciomercato il difensore Kolasinac. L'ultima parola sarà di Max Allegri. Un altro calciatore entrato prepotentemente nel mirino della Juventus è Petagna dell'Atalanta. Sul giocatore, per ammissione del suo agente, c'è anche l'Inter però il prezzo di 30 milioni fissato dai bergamaschi viene ritenuto al momento eccessivo. Infatti la valutazione astronomica è la semplice conseguenza del fatto che Gasperini lo ha dichiarato incedibile. Inter che domani presenterà il neo acquisto, anche lui un ex Atalanta, Gagliardini che finalmente corona il sogno di vestire la maglia nerazzurra. Dall'altra sponda di Milano i rossoneri ancora non hanno chiuso grandi operazioni, ad eccezione di Storari. Pare che il Milan nella giornata di oggi abbia chiesto a Lotito il cartellino di cataldi, giovane forte che andrebbe ad infoltire la colonia milanista degli italiani prodigio. Altro giovane, ma straniero, è Deulofeu dell'Everton per cui pare che il Milan sia tornato seriemente in pole per assicurarselo. Il Napoli ha ricevuto un'offerta di 20 milioni (prezzo fissato da ADL) da parte del West Bromwich per Manolo Gabbiadini. Se il calciatore darà l'ok l'affare si chiuderà nel gito di 48 ore. E' invece il caos a Roma. Si è alzato un polverone sul futuro di manolas alimentato dai tanti, troppi rumors. L'ultimo di Sky per cui il greco avrebbe rifiutato un rinnovo di 2,5 milioni più bonus con la Roma e soprattutto una clausola alta che riguarda l'estero. Pronta la reazione di Manolas che ha tacciato le voci come bugie e cattiverie. Sul fronte acquisti arrivano dall'Inghilterra che parlano di accordo raggiubto con Musonda ma non con il Chelsea e di tratativa quasi chiusa col West Ham per Feghouli: prestito con diritto di riscatto. Per ora solo rumors e nessuna conferma da Trigoria.

CALCIOMERCATO NEWS. Il Milan sta assestando la mira per il primo vero colpo sul mercato dopo Storari. E c'è dell'ottimismo per Delofeu dell'Everton. Il giocatore ha già dato il suo assenso ed è antusiasta della possibilità di andare a Milano. Manca l'ok di Koeman ma entro la fine di gennaio giurano gli interessati che arriverà. Spunta intanto un retroscena: Fassone e il ds (bis) Mirabelli avevano un accordo di massima con Kolasinac per giugno ma la mossa della Juventus di anticipare i tempi e chiudere subito ha rovinato i piani dei rossoneri. A lasciare Milano potrebbe essere Niang, l'eterno incompiuto che però ha parecchio mercato. Piace molto al West Ham che in questa sessione di calciomercato perderà sia Zaza che Feghouli. Proprio sul giocatore algerino paiono esserci novità positive per la Roma. Nel lungo braccio di ferro con il club inglese l'avrebbe spuntata Massara ottenendo un prestito oneroso a 2,5 milioni senza però lobbligo di riscatto legato alle presenze. L'accordo con Feghouli era già stato raggiunto. L'affare dovrebbe chiudersi entro sabato, Spalletti spera entro venerdì per poter portare il giocatore almeno in panchina a Udine dove molto probabilmente non ci sarà neppure Perotti infortunato. La Juventus ha chiuso per Orsolini sbaragliando la concorrenza del Napoli: 4,5 milioni all'ascoli più tre giocatori: Andrea Favilli, Elvis Kabashi, e il terzo da definire. Evrà secondo il Mundo Deportivo è in uscita e Marotta ha rilanciato per Kolasinac offrendo 3 milioni allo Schalke. Interessamento per Petagna ma la richiesta di 30 milioni ha raffreddato gli animi, come era capitato anche all'Inter che ha dovuto respingere l'assalto del Liverpool per Gabigol: Il club inglese vorrebbe ripetere l'operazione Coutinho.

