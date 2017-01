Calciomercato Inter/ News: le trattative in diretta di oggi, 11 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: MANOLAS PER L’ESTATE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Il calciomercato di gennaio dell’Inter sta entrando nel vivo. Ormai l’acquisto di Roberto Gagliardini dall’Atalanta è cosa fatta, così come la cessione di Stevan Jovetic agli spagnoli del Siviglia. Nel frattempo i dirigenti nerazzurri continuano a studiare la situazione per sfoltire la rosa, ma non solo. All’orizzonte infatti si profilano investimenti importanti da parte della proprietà cinese targata Suning, che per il prossimo calciomercato estivo ha lasciato intuire grandi acquisti. In tal senso un nome di prestigio accostato all’Inter è quello di Kostas Manolas: secondo le ultime notizie di calciomercato, il difensore greco interessa ai nerazzurri per la prossima stagione, quella in cui Joao Miranda andrà per i 33 anni. Dalla Grecia, l’agente di Manolas ha rintuzzato il fuoco lasciando aperte le porte per un trasferimento estivo del suo assistito, sul quale sono vigili anche Chelsea e Manchester United. I Red Devils potrebbero però puntare sullo svedese Viktor Lindelof, uscendo dalla corsa per Manolas: questo è ciò che spera l’Inter, visto che il giocatore potrebbe preferire il trasferimento in Premier League anche per non ‘tradire’ i tifosi della Roma. In ogni caso, il discorso rimane aperto: la certezza è che con Suning i tifosi dell’Inter possono ricominciare a sognare grandi obiettivi di calciomercato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ALEXIS SANCHEZ, SCENARIO APERTO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Il duello Inter-Manchester United, con José Mourinho a metà del guado tra il vecchio amore e quello attuale, potrebbe riproporsi per un altro big del calcio europeo e mondiale quale Alexis Sanchez. Infatti la stampa britannica, e in particolare il Sunday Express, ha riportato che i Red Devils potrebbero puntare il francese Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid, per la prossima stagione. In tal caso i Colchoneros, allenati da un altro ex nerazzurro come Diego Simeone, si potrebbero rivolgere all’Arsenal per Alexis Sanchez, il cui futuro all’Emirates è in questi giorni oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. Anche l’Inter sta seguendo l’evolversi della situazione, così come il PSG che va sempre considerato in lizza per i grandi talenti in cerca di una nuova sfida. Per il momento, questo sono solo sogni di calciomercato, e l’Inter sa bene che la realtà passa anzitutto dal presente e dai risultati raggiunti sul campo. Se i nerazzurri dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ingolosire i pezzi pregiati del calciomercato sarà più facile. Altrimenti i vari Manolas, Sanchez e Verratti potrebbero restare solo dolci suggestioni.

