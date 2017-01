Calciomercato Juventus/ News, Boatto: Dybala, no a Florentino. Orsolini? Giudizi affrettati (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE PAROLE DI GIUSEPPE BOATTO (ESCLUSIVA) - Manovre di calciomercato bianconere con una Juventus che pensa anche e soprattutto alla squadra per il futuro e investe sui giovani. Nomi come quelli di Mattia Caldara e Riccardo Orsolini sono praticamente affari fatti, nell'attesa della prossima estate e del colpo grosso, ovvero quel Marco Verratti per il quale verrà lanciato l'assalto. Mancano però i grandi acquisti per puntare già alla Champions League, l'obiettivo che tutti i tifosi chiedono a gran voce. Vedremo cosa succederà in questa stagione: il calciomercato di gennaio non è finito e qualche giocatore di caratura potrebbe ancora arrivare, anche se Massiimliano Allegri ha già parlato dell'eventualità di promuovere qualche elemento della Primavera piuttosto che "comprare per comprare". Per parlare delle principali trattative del calciomercato Juventus, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l'agente Giuseppe Boatto.

Cosa pensa di questi investimenti della Juventus sui giovani? Un'ottima cosa, proprio come la politica inaugurata dalla Juventus che ha portato ai cinque scudetti consecutivi. Un investimento anche per il futuro. Purtroppo però non basta bisognerebbe acquistare anche degli ottimi calciatori stranieri per fare una grande Champions...

Stranieri di grande valore? Un po' come Pirlo, Tevez, Pogba, Vidal, giocatori che fanno e facevano la differenza. Nel calcio internazionale è difficile vincere, basta vedere il caso del Manchester United che ha fatto tanti acquisti ma non è ancora riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. Bisognerebbe proprio che la Juventus compri qualche calciatore di grande valore.

Orsolini potrebbe essere un craque? No andiamoci piano: fino a un po' di tempo fa non si parlava così tanto di questo giocatore e ora sembra diventato un fenomeno. E' un buon giocatore, non credo possa essere come Messi. Vedremo poi cosa farà in futuro.

Arriverà Verratti? Non credo che la Juve voglia spendere 60 milioni più sei di ingaggio per un solo giocatore. Il Paris Saint Germain poi ha uno spessore internazionale, è una società che punta in alto, che non ha bisogno di vendere, vuole vincere la Champions.

Dybala potrebbe partire la prossima estate? Penso di no, visto che la Juventus ha speso tanto per Higuain il capocannoniere del campionato. Dybala è un investimento per la squadra bianconera, che non vuole cedere il campione argentino.

Chi per sostituire Buffon? Buffon è ancora una sicurezza, farà i Mondiali del 2018, è una garanzia per la squadra di Allegri. La Juventus ha tutto il tempo di scegliere il suo sostituto con calma!

Donnarumma potrebbe essere il suo erede... No per mille motivi. Donnarumma è giovane e diventerà una bandiera del Milan, non andrà alla Juventus. Semmai ci potrebbero essere altri portieri per la Juventus, come Sportiello e soprattutto Perin, che ha avuto un altro infortunio ma è un numero uno già molto forte. Ha esperienza, è nel giro della Nazionale, poteva servire a squadre come Napoli, Roma. La stessa Roma con lui avrebbe qualche punto in più in classifica.

