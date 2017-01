Calciomercato Juventus/ News, le trattative in diretta di oggi, 11 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOLASINAC, ORA O IN ESTATE? ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - La Juventus prosegue nel suo lavoro invernale tra campo e calciomercato. Su quest’ultimo fronte il nome più caldo è quello di Sead Kolasinac, terzino bosniaco dello Schalke 04 che Beppe Marotta vorrebbe portare subito a Torino, soprattutto se Patrice Evra dovesse decidere di cambiare aria. Sul ventitreenne bosniaco si stanno inseguendo le notizie di calciomercato: fonti italiane favoriscono il trasferimento alla Juventus in questo mese di gennaio, dall’estero invece sono rimbalzate indicazioni contrarie. Al Kicker ha parlato il direttore sportivo dello Schalke 04, Christian Heidel, allontanando i rumors. Queste le sue dichiarazioni: “Non ci sono possibilità per un trasferimento adesso, in questa sessione di calciomercato. Non escludo che ci sia una trattativa tra lui e la Juventus ma non c'è nessuna novità su un trasferimento adesso”. I rapporti tra Juventus e Schalke 04 non sono idilliaci dall’estate 2015, quando i bianconeri trattarono a lungo Julian Draxler senza riuscire a trovare un accordo con i tedeschi (il trequartista passò poi al Wolfsburg per 36 milioni, mentre pochi giorni fa si è trasferito al PSG per 45). Resta il fatto che Kolasinac è in scadenza di contratto e questo può agevolare la sua cessione adesso, così come i discorsi con altre squadre per la prossima stagione. In ogni caso, la Juventus non ha intenzione di cominciare un altro braccio di ferro: se non si potrà arrivare a Kolasinac, si cambierà obiettivo oppure si farà ricorso alle risorse interne.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TOLISSO E VERRATTI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Juventus che intanto pensa già alle grandi manovre da imbastire nel prossimo calciomercato estivo. Premium Sport ha riferito che l’operazione per portare Corentin Tolisso a Vinovo sarebbe già apparecchiata: pronti per il Lione 30 milioni di euro. Nel frattempo il presidente del club francese, Jean Michel Aulas, ha svelato un’offerta bianconera anche per Alexandre Lacazette: parlando ai microfoni di Radio Montecarlo, il numero 1 dell’Olympique ha dichiarato che la Juventus è arrivata ad offrire addirittura 70 milioni per l’attaccante francese. Tornando a Tolisso, Aulas ha aggiunto di aspettarsi un nuovo assalto juventino nel prossimo calciomercato estivo, parole in linea con le notizie di cui sopra. In Francia la Juventus osserva con attenzione anche Marco Verratti, già molto chiacchierato in queste settimane: sempre Premium Sport ha riportato che l’ex Pescara sarà un obiettivo così come Tolisso, per formare un centrocampo da urlo. Su Verratti però è vigile anche l'Inter, che in estate potrà giovare pienamente delle grandi risorse economiche messe a disposizione dalla proprietà cinese. Si preannuncia un duello di fuoco...

