Calciomercato Milan/ News: le trattative in diretta di oggi, 11 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PARLA LUCAS LEIVA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Il calciomercato invernale del Milan procede a spizzichi e bocconi, se così si può dire. Per le notizie ufficiali siamo ancora lontani, anche se Galliani rimane in agguato e pronto a sfruttare il minimo segnale per entrare in azione. La priorità, lo si è detto e ripetuto, è un esterno d’attacco, ma attenzione anche alle possibili occasioni per il centrocampo. Una di queste potrebbe essere Lucas Leiva, il brasiliano del Liverpool che giorni fa sembrava ad un passo dai cugini dell’Inter. I quali però hanno preferito puntare sul made in Italy e su Roberto Gagliardini, ormai in arrivo dall’Atalanta. Lucas Leiva è così rimasto dov’era ed ora qualche altra squadra potrebbe rivolgersi a lui. E’ stato proprio Galliani ad affermare che il Milan, nel ruolo di regista, si ritiene a posto con Locatelli, Bertolacci che può essere adattato ed anche Montolivo, che si spera di recuperare per il mese di marzo. La realtà di oggi però parla di un Bertolacci più a suo agio nei panni di mezzala, di un Locatelli in ascesa ma per forza di cose non ancora troppo sicuro di sé, e di un Montolivo che più realisticamente dovrebbe tornare al cento per cento ad aprile. Quindi attenzione ad un giocatore come Lucas Leiva, che aveva già dato la sua disponibilità all’Inter e che potrebbe concederla anche al Milan. Per il momento il trentenne brasiliano si è limitato a ribadire al Telegraph il suo disagio per i pochi minuti in campo, aggiungendo però che il posto migliore per lui è ancora Liverpool: “Parlo spesso con Klopp, cercherò di sfruttare le chance che avrò”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: STORARI UFFICIALE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Chi è già ufficialmente un giocatore del Milan è Marco Storari. Nelle ultime ore sembrava che lo scambio di portieri, che ha portato al Cagliari il brasiliano Gabriel, fosse destinato ad arenarsi in un nulla di fatto, e che per Storari si potessero aprire le porte del Genoa dopo il brutto infortunio subito da Mattia Perin. Invece Milan e Cagliari hanno riaperto il file di calciomercato imbastendo la trattativa in poche ore: così Gabriel ha rinnovato di un anno con i rossoneri prima di passare in prestito ai sardi, mentre Storari ha fatto ritorno a Milanello dove farà da chioccia al baby prodigio Gianluigi Donnarumma, che il prossimo 25 febbraio taglierà la soglia dei 18 anni diventando maggiorenne. Storari è quindi il primo colpo in entrata nel calciomercato invernale del Milan. Probabilmente non sarà l’ultimo…

