Calciomercato Napoli/ News: le trattative in diretta di oggi, 11 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PERIN PIU’ FREDDO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - L’infortunio di Mattia Perin si può leggere anche come una brutta notizia di calciomercato per il Napoli. Parlando a Radio Marte, il giornalista di SkySport Gianluca Di Marzio ha confermato che il portiere del Genoa è un profilo sul quale i partenopei stavano lavorando. Ora però il numero 1 del Grifone si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro: la sua stagione 2016-2017 è prematuramente finita ed anche in chiave calciomercato tutti i discorsi sul suo conto vanno per forza di cose accantonati. Di recente era stato proprio l’agente di Perin ad ammettere che Napoli sarebbe destinazione gradita per il portiere di Latina, tornato al Genoa nel 2013 ed affermatosi in Serie A fino alla conquista della Nazionale. La sfortuna ha però deciso di accanirsi su di lui, quindi tutte le squadre interessate -Napoli compreso- dovranno congelare l’argomento. I partenopei hanno da tempo nel mirino Perin, che rientra nel lotto dei possibili successori di Pepe Reina. Per l’estremo difensore genoano si è parlato anche dell’Inter per il dopo Handanovic, anche se lo sloveno non sembra più in procinto di andarsene come due anni fa. In ogni caso, la cosa più importante per tutti sarà ritrovare Perin regolarmente in campo nella prossima stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: MERTENS E ORSOLINI CALDI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Altre notizie di calciomercato relative al Napoli riguardano il reparto d’attacco, e in particolare il settore esterni. Sempre ai microfoni di Radio Marte, Gianluca Di Marzio ha aggiunto che la trattativa per il rinnovo di contratto di Dries Mertens è in dirittura d’arrivo: l’accordo tra le parti è già stato raggiunto, da definire rimangono i dettagli burocratici ma nel giro di qualche giorno il belga prolungherà con il Napoli fino al 2020 (l’accordo attuale scade a giugno 2018). Nel frattempo la dirigenza partenopea continua a lavorare sul calciomercato per assicurarsi un potenziale erede di Mertens: si tratta di Riccardo Orsolini, chiacchieratissimo esterno offensivo dell’Ascoli ed uno dei migliori talenti della Serie B. Negli ultimi giorni si è parlato di un contrattacco per lui da parte della Juventus, ma secondo Di Marzio la soluzione del giallo non è così vicina: “Non è chiusa, l’Ascoli sta ascoltando tutti i club interessati, poi sceglierà insieme al giocatore il percorso ideale. Al momento mi sembra che il giocatore abbia dato una corsia preferenziale alle Juventus, ma fino alle firme può succedere di tutto”. In ogni caso, l’Ascoli vorrebbe trattenere il diciannovenne nelle Marche fino al termine della stagione in corso.

