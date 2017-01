Calciomercato Roma/ News: le trattative in diretta di oggi, 11 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MUSONDA TORNA IN POLE. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Jesé Rodriguez. No, Gerard Deulofeu. No, Charly Musonda. No, Sofiane Feghouli. No, Charly Musonda. La ruota del calciomercato della Roma torna a puntare sul ventenne belga in forza al Chelsea, appena rientrato a Londra dal prestito al Betis Siviglia. Le ultime notizie di calciomercato relative alla Roma hanno riportato la frenata sul fronte Feghouli, per il quale il West Ham chiede la cessione a titolo definitivo e non in prestito. Secondo Sky Sport, l’intoppo avrebbe portato i dirigenti giallorossi a rivolgersi nuovamente al Chelsea per parlare di Charly Musonda Jr, il più giovane tra tutti gli obiettivi sopra citati. Altri candidati potrebbero emergere se, in questa sessione di calciomercato, la Roma decidesse d’imbastire una grossa operazione in uscita: in questo senso l’osservato speciale è il difensore greco Kostas Manolas, che piace molto alle big d’Inghilterra (che il Chelsea provi a strappare un'opzione nell'operazione Musonda?) ma che pare destinato a diventare un tormentone della prossima estate. Allo stato attuale delle cose, la Roma cercherà di blindare i suoi pezzi da novanta e di non svenarsi nel calciomercato in entrata, provando a regalare a mister Spalletti i ritocchi di cui necessita. Il direttore sportivo Massara è tornato a concentrarsi su Musonda, ma non è da escludere un dietrofront verso Feghouli nel caso in cui il West Ham dovesse ammorbidire la propria posizione. Cosa da non escludere, perché l’algerino non è un titolare fisso nelle gerarchie del manager Slaven Bilic.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MOUTINHO PER IL CENTROCAMPO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 11 GENNAIO 2017 - Nel frattempo si fa spazio un’idea di calciomercato non del tutto nuova per il centrocampo della Roma, altro reparto che Spalletti integrerebbe volentieri con un rinforzo di spessore. Il portale tuttomercatoweb.com ha rilanciato le quotazioni di Joao Moutinho in orbita giallorossa: il nazionale portoghese non è considerato incedibile dal suo club attuale, il Monaco, né sembra intenzionato a rinnovare l’attuale contratto che scade nel giugno 2018. Lo stipendio di circa 2 milioni di euro non rappresenta un ostacolo insormontabile: attenzione quindi alla candidatura di Joao Moutinho che per tecnica ed esperienza rappresenterebbe un’aggiunta notevole. Sul fronte italiano invece sono due i nomi forti per il reparto centrale: il primo è quello del giovane Lucas Torreira, ventenne che la Sampdoria sta valorizzando in questo campionato. L’altro è il ventisettenne Milan Badelj, pilone croato della Fiorentina che però costa almeno 10 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.