DAKAR 2017: DIRETTA INFO STREAMING VIDEO: VINCITORE, CLASSIFICA E RISULTATO (PERCORSO 9^ TAPPA, SALTA-CHILECITO, OGGI 11 GENNAIO)- E’ in programma per oggi 11 gennaio, la tanto attesa 9^ tappa della Dakar 2017, che ormai si sta avvicinando a grandi passi al traguardo di Buenos Aires. Diminuiscono quindi sempre di più le possibilità per i concorrenti di chiudere questa emozionante esperienza con il piazzamento se non da vincitori: tanti i protagonisti visti in questa edizione, messi alla prova da condizioni atmosferiche e ambientali estreme. Ma andiamo a vedere i dettagli del percorso di questa 9^ tappa della Dakar 2017. Come detto il percorso in programma per oggi in terra argentina dalla città di Salta, punto di arrivo della tappa di ieri a quella di Chilecito, oltrepassando le regioni di Salta, Tucuman, Catamarca e La Rioja. Il percorso sarà lungo 977 km, salvo variazioni dell’ultimo momento: la probabilità è d’obbligo visto che già in diverse occasioni il comitato organizzativo ha optato per ampie modifiche del tracciato per via delle piogge abbondanti che stanno imperversando su questa edizione 2017 della Dakar.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DAKAR 2017, 9^ TAPPA (da redbull.tv)

Sono quindi quasi mille i km da coprire in questa giornata, con una special stage prevista per tutte le categorie di 406 km che questa volta si concentra nella parte finale del tracciato, con profondi tornanti che seguono il profilo delle montagne e dei principali altopiani. La prova speciale si annuncia poi particolarmente difficile visto che circa il 98% del tracciato si correrà su terreni impervi e in off–road. Elementi che garantiscono sicuramente tante emozioni e adrenalina oltre che a inattesi colpi di scena in grado di capovolgere completamente la Dakar 2017. La prova sarà poi specialmente ardua per i navigatori, che in questo tipo di tracciati rivestono un ruolo più che decisivo: per questo l’affiatamento di equipaggio e specialmente l’intuito dei co piloti risulteranno i fattori su cui puntare per poter superare indenni questa 9^ tappa.

L’anno scorso questo tracciato era stato protagonista di avvenimenti davvero decisivi in vista della risultato del torneo: la tappa che all’epoca venne spezzettata, con una prova Belen-Belen con un circuito particolarmente complesso, venne anticipata dalla tappa tra Salta e Belen, il cui tracciato ripercorre una buona porzione di quella in programma per oggi. Tra gli eventi degni di nota ricordiamo brevemente il plurimo cappottamento di Sebastian Loeb (senza conseguenze per lui e il copilota Elena) che ne aveva compromesso la prestazione nella Dakar 2016.

Ricordiamo infine che alla Dakar 2017 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati di questa storica prova del mondo dei rally. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra sudamericana, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport (presente nel bouquet satellitare di Sky al numero 210 del telecomando, oltre che sulla pay-tv di Mediaset Premium). In chiaro è anche visibile sul canale Nuvolari (presente al numero 61 del telecomando del digitale terrestre) la trasmissione “Epic Rally Raid” in programma per le ore 21 e condotta da Giorgio Bungaro. La diretta streaming video della Dakar 2017 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito liberamente usufruibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa e difficile 9^ tappa.

