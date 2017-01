DIRETTA JUVENTUS-ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (RAI, OTTAVI COPPA ITALIA, OGGI 11 GENNAIO 2017) - Juventus-Atalanta sarà diretta dall'arbitro Piero Giacomelli: per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017 si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 11 gennaio. Formula invariata con partita ad eliminazione diretta, secca: in caso di parità di disputeranno i tempi supplementari e, eventualmente, anche i calci di rigore. La capolista del campionato contro la rivelazione di questa stagione: un confronto stimolante tra squadre che stanno giocando un grande calcio.

La Juventus è ripartita in questo 2017 con una netta vittoria e soprattutto con una doppietta di Gonzalo Higuain, molto criticato nel girone d'andata ma alla fine capace di chiudere metà campionato a quota quindici gol. La squadra di Max Allegri ha mantenuto le distanze in classifica, col tecnico livornese che ha ricevuto dalla sua squadra la risposta attesa dopo la sconfitta di Doha in Supercoppa Italiana contro il Milan.

Una partita che ha scatenato la rabbia dell'allenatore, che ha parlato di squadra con un atteggiamento non consono a quella che è stata la Juventus degli ultimi anni, che pure si presenta anche in Coppa Italia come detentrice delle ultime due edizioni. Continua a volare in Serie A l'Atalanta di Gasperini, sempre più in zona Europa e capace di tenere il passo delle grandi anche senza il giovane centrocampista Gagliardini, gioiello ormai promesso all'Inter pronta ad investire sull'unghia quasi trenta milioni di euro sulle sue qualità.

La Juventus in casa continua a volare e il tre a zero a Bologna ne è la testimonianza più nitida. Ventiseiesima vittoria consecutiva per i bianconeri in Serie A allo Stadium, successo che ha fatto seguito a quelli contro la Roma e nel derby contro il Torino che hanno permesso alla capolista di mantenersi virtualmente a più sette sui giallorossi secondi, a patto di vincere il recupero sul campo del Crotone che si disputerà a febbraio. Nel mezzo però è arrivata la sconfitta in Supercoppa come detto mal digerita da Allegri soprattutto sul piano dell'atteggiamento messo in campo dalla squadra.

L'Atalanta si è confermata invece solida realtà di questo massimo campionato, chiudendo il 2016 con una pur sofferta vittoria casalinga contro l'Empoli e in precedenza pareggiando senza reti a Milano contro il Milan. Alla ripresa il calcio champagne di Gasperini ha offerto una delle sue recite migliori con una quaterna a domicilio rifilata al Chievo Verona, allo stadio Bentegodi. Mentre la Juventus farà in questi ottavi di finale il suo esordio nella competizione, l'Atalanta ha già superato il quarto turno ad eliminazione diretta lo scorso trenta novembre, eliminando il Pescara con un netto tre a zero.

Le due squadre si sono già trovate di fronte il 3 dicembre scorso, con la Juventus che affrontava gli orobici lanciati da una strabiliante serie positiva in campionato, con sette vittorie in Serie A ed una in Coppa Italia. I bianconeri hanno fatto però valere la loro legge, battendo tre a uno i nerazzurri. In generale l'Atalanta non fa risultato sul campo della Juventus dal 17 maggio del 2009, e non vince da ventisei anni a Torino sponda bianconera, da quando il colpaccio riuscì grazie ad un gol dell'argentino Caniggia. Nel 2016 la Juventus d'altronde in casa si è fermata solo in Champions League: tre pareggi contro Bayern Monaco nella passata stagione e contro Siviglia e Lione in questa, per il resto nessuna avversaria italiana è riuscita ad arrestare la marcia dei cinque volte campioni d'Italia allo Stadium.

In virtù di questo le agenzie di scommesse non possono non puntare tutto sulla vittoria juventina, pur con un pizzico di prudenza dovuta anche al rimescolamento delle formazioni e al turn over che inevitabilmente coinvolge le squadre nei primi turni di Coppa Italia. Betclic offre a una quota di 1.38 l'affermazione bianconera, mentre la vittoria orobica allo Stadium viene quotata 9.75 da Unibet, mentre Paddy Power fissa a 4.80 la quota per l'eventuale pareggio.

Come tutte le sfide degli ottavi di finale di Tim Cup anche Juventus-Atalanta, mercoledì 11 gennaio 2016 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva in chiaro dalla Rai, con tutti gli appassionati che potranno vedere il match in chiaro sul digitale terrestre su Rai Uno (canale 1 e anche in HD sul canale 501) oppure seguire la diretta streaming video collegandosi con computer o dispositivi mobili sul sito raiplay.it, che trasmetterà l'incontro sul web.