Diretta/ Trento-Monza: info streaming video e tv, orario e risultato live (quarti Coppa Italia volley maschile, oggi 11 gennaio 2017)

DIRETTA DIATEC TRENTINO-GI GROUP MONZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (QUARTI COPPA ITALIA VOLLEY MASCHILE, OGGI 11 GENNAIO 2017) – Trento-Monza, diretta dagli arbitri Satanassi e Tanasi, è la partita di volley in programma oggi 11 gennaio alle ore 20.30, valida per i quarti di finale della Coppa Italia maschile 2016-2017. Una sfida davvero incredibile quella che può avvenire al Palatrento: serviranno nervi saldi, anche perché ci si gioca comunque una buona fetta di stagione. Monza non parte con i favori del pronostico, anche perché è passata al turno successivo vincendo di misura contro la Bunge Ravenna. I padroni di casa vogliono imporsi sin dal primo momento e non sarà facile per gli ospiti giocarsela in quella cornice di pubblico. Formazione quasi fatta per Trento, oggi padrona di casa: Simone Giannelli va in cabina di regia, ma ricordiamo che la sua capacità nell'attaccare i palloni sporchi lo rende un palleggiatore a tutto tondo. Filippo Lanza e Sebastian Solé andranno a muro, mentre Jan Stokr dovrebbe essere l'opposto designato per questa gara. Massimo Colaci, libero della nazionale, dovrebbe scendere in campo da titolare, con Matteo Chiappa pronto a sostituirlo. In attacco vanno Simon Van de Voorde (autore di 8 punti nell'ultimo match) e Tine Urnaut.

Ovviamente in panchina sono pronti a scendere in campo: il doppio impegno (domenica si torna in campo per il campionato) potrebbe riservare qualche sorpresa. Formazione praticamente fatta anche per Modena: Marco Rizzo sarà il libero titolare, mentre in palleggio si posizionerà Nikola Jovovic. In attacco andranno invece Christian Froom, Simon Hirsh (autore di ben 21 punti nello scorso match) e Iacopo Botto. Al centro si posizionano invece Thomas Beretta e Pieter Verhees. Monza vuole assolutamente trovare la vittoria per il passaggio del turno, ma giocarsi una gara secca in casa di Trento non è mai facile. Contro una cornice di pubblico simile, non è mai facile imporsi per passare soprattutto al turno successivo. Sarà proprio il pubblico di casa ad giocare un ruolo fondamentale.

Sarà una sfida davvero complessa per gli ospiti, che si presenteranno in casa della Diatec Trentino, in cerca di una qualificazione alle Final Four. Per i lombardi non sarà facile giocarsi il tutto per tutto fuori casa e ovviamente partiranno senza i favori del pronostico anche per il risultato maturato nello scorso turno, ovvero uno striminzito 3-2 contro Ravenna. Servirà fare di più, anche perché non bisogna mai sottovalutare la presenza del pubblico trentino, sempre pronto a sostenere la squadra. I padroni di casa vogliono assolutamente trovare il passaggio del turno: uno degli obiettivi minimi di stagione è proprio la partecipazione alla final four e quindi vedremo una squadra agguerrita. Ricordiamo inoltre il ruolo fondamentale di Simone Giannelli, che oltre ad essere un signor palleggiatore, porta comunque tanti punti: proprio sui secondi palloni, il numero 9 non esita ad attaccare di prima intenzione (grazie anche al suo passato di attaccante). Questo porta alla squadra moltissimi punti in più che arrivano dalle mani di uno che il gioco solitamente lo crea e non lo finalizza.

Ricordiamo infine che il match tra Trento e Monza non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming. Consigliamo dunque di tenere d’occhio il situo ufficiale della Lega all’indirizzo www.legavolley.it, oltre che ai profili social delle due formazioni ( su twitter @trentinovolley per Trento e @VeroVolley per Monza).

