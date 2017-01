Fiorentina-Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Coppa Italia, oggi 10 gennaio)

DIRETTA FIORENTINA-CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE - Fiorentina-Chievo, diretta dall'arbitro Domenico Celi, è una partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016-2017. Fiorentina e Chievo si affronteranno oggi pomeriggio alle ore 17.30 per provare a staccare il pass per i quarti di finale: una gara molto interessante quella del Franchi e che vedrà opposte due formazioni che non vivono un momento di forma particolarmente esaltante. Per quanto riguarda i viola, il 2017 ancora non è iniziato in quanto la gara di campionato col Pescara è stata rinviata a causa della neve. Dunque potrebbero aver beneficiato di una ulteriore sosta per arrivare al meglio alla gara contro i clivensi, ma di contro potrebbe pesare la mancanza di ritmo partita.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI FIORENTINA-CHIEVO: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA 2016-2017

Dal canto loro i gialloblu sono reduci da pesante k.o. interno subito contro l'Atalanta. Una sconfitta che non ha lasciato spazio a recriminazioni e che ha evidenziato un momento di scarsa brillantezza per gli uomini di Rolando Maran. Dunque la Coppa Italia sarà per entrambe la giusta occasione per tornare alla vittoria e per regalarsi i quarti di finale di una competizione molto blasonata ed importante a livello nazionale.

Fiorentina e Chievo vengono entrambe da un periodo di notevole difficoltà in cui le due formazioni hanno faticato e non poco a trovare continuità. I viola hanno perso contro Genoa e Lazio, trovando un punto casalingo col Napoli. I tifosi mugugnano anche perché la stagione della Fiorentina procede verso l'anonimato vista la notevole distanza dalla zona Europa. Kalinic inoltre potrebbe sbarcare in Cina e ci sarebbe la grossa incognita legata al sostituto, al momento difficile da trovare. Per quanto concerne il Chievo, i gialloblu hanno vinto contro la Sampdoria, per poi perdere contro Roma ed Atalanta. Un andamento che non dovrebbe comunque mettere i clivensi a rischio retrocessione visto il vantaggio sulle ultime tre. Dunque ipotizzabile che per i gialloblu la Coppa Italia possa essere un buon banco di prova per capire le reali ambizioni del sodalizio di Maran. Pellissier appare l'elemento più in forma, pronto a vivere una delle sue ultime stagioni da calciatore da assoluto protagonista.

Guardando agli ultimi cinque precedenti tra queste due formazioni spicca un dato: il Chievo non ha mai battuto i viola. Infatti in quattro occasioni la Fiorentina ha avuto la meglio ed in una sola le due formazioni hanno pareggiato. Potrebbe essere l'occasione giusta per una rivincita nei confronti di una squadra come quella viola che di certo non vive un momento particolarmente esaltante. Inoltre la gara tra Fiorentina e Chievo al Franchi nello scorso mese di agosto apriva il campionato interno degli uomini di Sousa: i viola ebbero la meglio grazie ad un bel colpo di testa del centrocampista colombiano Sanchez. Altro dato interessante che emerge guardando gli ultimi 5 precedenti tra queste due squadre è la quasi completa sterilità del reparto offensivo del Chievo che è stato capace di realizzare appena una rete ai viola. Fu Pellissier nel 2015 a trovare una rete che però si rivelò inutile in quanto la Fiorentina vinse in terra veneta. Sarà lecito attendersi una gara ricca di gol, anche considerando che la Fiorentina non conta su una difesa del tutto impenetrabile.

Coloro che vorranno dilettarsi in qualche scommessa per Fiorentina-Chievo di Coppa Italia avranno davvero l'imbarazzo della scelta. Infatti si potrebbe puntare sulla vittoria della Fiorentina che SNAI quota a 1.63. Chi invece vorrebbe pronosticare un pareggio entro i novanta minuti potrebbe puntare sull'X che dallo stesso bookmaker viene quotato a 3.65. Mentre per quanto riguarda un possibile colpo esterno da parte del Chievo di Maran, SNAI quota il 2 a 6.00.

Il tecnico dei viola, Paulo Sousa, attende la Coppa Italia come possibile rivalsa per la sua formazione che è in evidente difficoltà. Il mercato potrebbe privarlo di Kalinic, il bomber principe della sua squadra. Ma Sousa vuole vincere col Chievo e regalare una gioia ai tifosi. Stesso discorso anche per Maran che dopo il pesante k.o. interno con l'Atalanta in campionato ha chiesto ai suoi ragazzi concentrazione in vista della delicata gara del Franchi. Dunque anche i gialloblu vogliono la qualificazione per affrontare la vincente di Napoli-Spezia.

Infine ricordiamo che Fiorentina-Chievo sarà visibile in diretta tv su Rai 2, dal momento che la Coppa Italia è una esclusiva della Tv di Stato. Questo significa che pure il match del Franchi sarà visibile in chiaro, ma se non potrete mettervi davanti al televisore nel tardo pomeriggio di un giorno lavorativo vi ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video tramite il sito della Rai all'indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI FIORENTINA-CHIEVO: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA 2016-2017