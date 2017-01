MORTO FRANCOIS VAN DER ELST: CHI ERA L’EX CAMPIONE BELGA DEGLI ANNI ’70 - Oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, è morto Francois Van der Elst. Nato il primo dicembre del 1954 a Lokeren, in Belgio, ci ha lasciato all’età di 62 anni: a capodanno aveva accusato un’insufficienza cardiaca, mentre stanotte gli è stato fatale l’arresto cardiaco subito all’ospedale di Aalst, dove era ricoverato in terapia intensiva. Francois Van der Elst è stato un ala dalla spiccata vocazione offensiva, come dimostrano gli oltre 100 gol realizzati in carriera con le maglie di Anderlecht, New York Cosmos, West Ham United e Lokeren. Non solo: Van der Elst è stato grande anche e soprattutto con la nazionale maggiore del Belgio, con la quale ha partecipato ai campionati Europei del 1980 che si sono svolti in Italia. In quell’edizione, i belgi allenati da Guy Thys superarono il gruppo B al primo posto con 4 punti, gli stessi dell’Italia che però segnò 2 reti in meno (lo scontro diretto terminò 0-0); nella finale per l’assegnazione del trofeo fu la Germania Ovest ad avere la meglio (2-1), ma nel palmares del Belgio quel secondo posto rappresenta ad oggi il traguardo più alto. Quella nazionale poteva contare su campioni in ogni reparto come il portiere Jean-Marie Pfaff, il difensore Eric Gerets, il centrale e capitano Julien Cools e il centrocampista offensivo Jan Ceulemans.

MORTO FRANCOIS VAN DER ELST: LA CARRIERA - Van der Elst ha trascorso la maggior parte della sua carriera nell’Anderlecht, in cui ha militato dagli esordi del 1969 fino al 1980. Per la stagione 1980-1981, l’attaccante si trasferì negli Stati Uniti per giocare con i New York Cosmos, mentre l’anno successivo gli inglesi del West Ham United lo riportarono in Europa: nel suo biennio inglese Van der Elst totalizzò 62 presenze e 14 gol. Infine il ritorno in patria per giocare nel Lokeren, squadra della sua città natale, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1986. Van der Elst ha vinto 2 campionati del Belgio, nel 1972 e nel 1074, e 4 Coppe nazionali negli anni 1972, 1973, 1975 e 1976, sempre con l’Anderlecht. Con la formazione bianco-malva anche 2 edizioni della Coppa delle Coppe (1976 e 19789 e 2 Supercoppe Europee (1876, 1978).

