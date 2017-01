PERIN OPERATO / Oggi l’intervento per il portiere del Genoa (mercoledì 11 gennaio 2017)

PERIN OPERATO: OGGI L’INTERVENTO CHIRURGICO AL GINOCCHIO SINISTRO (MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2017) - Per Mattia Perin oggi è il giorno dell’intervento chirurgico che per il portiere del Genoa si è reso necessario a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che Perin ha riportato nei primi minuti della partita di domenica contro la Roma. Proprio nella capitale Perin è arrivato questa mattina, dal momento che l’estremo difensore del Grifone sarà operato a Villa Stuart. All’ingresso nella clinica Perin ha rilasciato una breve dichiarazione: "Non vedo l'ora di iniziare a fare la fisioterapia per tornare in campo. Mi hanno fatto piacere tutti gli attestati di stima che ho ricevuto". L’ottimismo dunque non manca a Mattia Perin, anche se i tempi di recupero si annunciano piuttosto lunghi, oltre tutto con la preoccupazione dovuta al fatto che nello scorso campionato Perin aveva già subito lo stesso infortunio, anche se all’altro ginocchio. Considerando che siamo proprio a gennaio, il Genoa sta cercando un sostituto: c’è fiducia in Eugenio Lamanna che aveva fatto bene proprio in occasione del precedente stop di Perin, ma è chiaro che serve un altro portiere come alternativa. Sfumato il veterano Marco Storari, che è tornato al Milan in cambio di Gabriel passato al Cagliari, il primo nome sulla lista dei rossoblù è adesso quello di Michael Agazzi, attualmente al Cesena.

© Riproduzione Riservata.