Probabili formazioni/ Juventus-Atalanta: quote, le ultime novità live (Coppa Italia ottavi, oggi 11 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (SERIE A 19^ GIORNATA, OGGI 11 GENNAIO 2017) - Juventus-Atalanta va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 11 gennaio; si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, ed è una gara secca con la possibilità di chiudere ai tempi supplementari o, anche, ai calci di rigore. In campionato i bianconeri avevano vinto 3-1, ma qui le carte si mescolano perchè entrambi gli allenatori dovrebbero aprire alle seconde linee e dunque non è detto che il risultato sia lo stesso dello scorso novembre. Ad arbitrare la partita dello Juventus Stadium sarà il signor Piero Giacomelli; in attesa del calcio d’inizio possiamo allora andare ad analizzare in maniera più specifica e approfondita le probabili formazioni di Juventus-Atalanta.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS-ATALANTA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Juventus) vale 1,37; il segno X (pareggio) vale 4,75 mentre il segno 2 (vittoria Atalanta) porta in dote 9,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri ha dato qualche indicazione circa gli undici che manderà in campo: con Chiellini squalificato in difesa bisogna fare di necessità virtù. Giocherà "la miglior formazione possibile per questa partita" e non ci sarà troppo turnover; a sinistra comunque ci aspettiamo Mattiello con la coppia centrale Barzagli-Rugani, a destra giocherà Lichtsteiner comunque squalificato in campionato. Il vero rebus riguarda il centrocampo: Rincon potrebbe giocare la prima da titolare, possibile che si riposino in contemporanea Khedira, Marchisio e Asamoah e dunque in cabina di regia ci sarebbe Hernanes, con il ballottaggio tra Asamoah e Sturaro e il ghanese favorito, visto che Allegri ha lasciato intendere che sarà ancora titolare (a meno che ovviamente non venga impiegato a sinistra). Davanti Dybala ha bisogno di minuti: ci sarà, probabilmente con Cuadrado a destra e Mandzukic in mezzo a completare il tridente. Questo ovviamente senza considerare l'ipotesi di difesa a tre; in quel caso però mancherebbe un centrale perchè Bonucci, che potrebbe essere a disposizione dopo lo stop per infortunio, si dovrebbe accontentare soltanto della presenza in panchina. Giocherà anche Pjaca, fermo da tempo: per il giovane croato è previsto uno spezzone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Qualche scelta per Gian Piero Gasperini sarà forzata (Kessie in Coppa d’Africa, Gagliardini ormai al passo d’addio) ma anche il tecnico dell’Atalanta riuscirà a mandare in campo qualche riserva. Per esempio Sportiello in porta, per esempio Masiello in difesa: l’ex della partita farà reparto con Caldara, promesso alla Juventus e in panchina la scorsa domenica, e uno tra Rafa Toloi e Raimondi con il secondo che, già titolare contro il Pescara, dovrebbe essere riproposto in campo. In mezzo invece lo schieramento non dovrebbe cambiare rispetto a quanto visto nel 4-1 di Verona; almeno per la cerniera mediana che dovrebbe prevedere ancora Grassi e Freuler (lo svizzero ha segnato due mesi fa allo Stadium), mentre sulle corsie laterali D’Alessandro e Dramé sono i favoriti e daranno un po’ di respiro ai titolari (Conti e Spinazzola, che potranno comunque essere utili nel secondo tempo). Davanti Kurtic e Petagna vanno verso la conferma; Pesic potrebbe partire dal primo minuto ma non è da sottovalutare la grande condizione del Papu Gomez, che proprio per questo potrebbe comunque avere la meglio sul giovane collega di reparto. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ATALANTA