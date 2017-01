Probabili formazioni/ Milan-Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2016-2017, ottavi)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (OTTAVI COPPA ITALIA 2016-2017) - Milan-Torino chiude il quadro delle prime partite degli ottavi di Coppa Italia 2016-2017: la gara secca, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, si gioca a San Siro giovedì 12 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 21. Il Milan ha aperto molto bene l’anno solare, vincendo in extremis contro il Cagliari e ritrovando il gol di Carlos Bacca; vuole ora prendersi la seconda finale consecutiva in coppa, quella dell’anno scorso era stata conquistata da Sinisa Mihajlovic che domani sera torna al Meazza da avversario, e con qualche sassolino da togliersi dalla scarpa. In campionato i granata hanno rallentato, facendosi fermare dal Sassuolo. Nell’attesa del calcio d’inizio della sfida possiamo studiare in maniera più ravvicinata quelle che sono le probabili formazioni di Milan-Torino.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - E’ probabile che Vincenzo Montella faccia ampio turnover per questa partita; non in porta dove giocherà ancora Donnarumma, in panchina però dovrebbe arrivare il fresco nuovo arrivo Storari, che torna a vestire la maglia del Milan. In difesa Gustavo Gomez si prepara a giocare al centro dello schieramento; da valutare se ci sarà la conferma per uno dei due titolari o se sarà coppia inedita con Cristian Zapata, che però non ha mai giocato in questa stagione. Sulle corsie laterali, con Abate fuori causa, potrebbe tornare in campo il giovane Calabria; lui a destra e Antonelli probabilmente al posto di De Sciglio a sinistra. In mediana possibile riposo per Locatelli; pronto a tornare Kucka, José Sosa (in ballottaggio con Poli) e Bertolacci potrebbero essere i due a completare lo schieramento. In attacco invece Lapadula dovrebbe prendere la posizione di prima punta mandando in panchina Bacca; a sinistra è squalificato Niang e dunque Bonaventura potrebbe tornare a giocare come esterno nel tridente, dall’altra parte anche Suso potrebbe riposarsi lasciando così campo a Honda, che ha giocato poco e vuole rilanciarsi (ma entro la fine del calciomercato invernale potrebbe anche lasciare la squadra).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Anche Sinisa Mihajlovic cambierà la sua squadra: saranno titolari, con tutta probabilità, Castan e Baselli che non hanno giocato in campionato. Il primo al centro della difesa a fare coppia con Ajeti che dovrebbe tornare titolare, il secondo in mediana come interno sinistro; a completare lo schieramento difensivo davanti a Padelli dovrebbero agire De Silvestri e il possibile innesto di Avelar rientrato a pieno regime, in mezzo invece possibile conferma per Benassi, a fare filtro e regia ci sarà Lukic. Il tridente rappresenta un rebus: quasi certamente vedremo la prima da titolare di Iturbe (che domenica pomeriggio ha avuto un ampio spezzone), contro il Pisa avevano giocato Maxi Lopez e Josef Martinez e dunque è probabile che almeno l’argentino possa essere titolare, giocando a sinistra con il paraguaiano arrivato dalla Roma che agirà sulla destra potendo rientrare e provare a calciare in porta. Da prima punta invece l'ex di giornata, perchè Belotti ha bisogno di riposo; il Gallo però è pronto a dare il suo contributo nel secondo tempo, come del resto anche Ljajic e Iago Falque che salvo sorprese dovrebbero iniziare questa partita di Coppa Italia dalla panchina.

MILAN-TORINO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Milan-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come per tutte le partite del torneo dalla televisione di stato: appuntamento dunque su Rai Due. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-TORINO