Sydney International 2017/ Diretta Lorenzi-Troicki streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi 11 gennaio)

DIRETTA SYDNEY INTERNATIONAL 2017: LORENZI-TROICKI INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS ATP-WTA, OGGI 11 GENNAIO) - Paolo Lorenzi-Viktor Troicki: torna in campo il tennista romano che affronta il secondo turno del torneo Sydney International 2017. L’orario di inizio del match non è definito, essendo il terzo alla Ken Rosewall Arena (il campo centrale); presumibilmente però non sarà prima delle 6 della mattina italiana (il programma inizia alla una, cioè le 11 nel Nuovo Galles del Sud).

Dopo aver superato l'insidioso Florian Mayer, Lorenzi prova a proseguire nel torneo: lo scorso anno ha vinto il primo titolo Atp conquistando anche il suo miglior ranking e sta dimostrando come gli anni migliori della sua carriera siano questi. La sfida contro Troicki sarà un inedito assoluto: i due non si sono mai incrociati prima , non si può negare che il serbo sia favorito ma al momento la differenza di ranking è minima, Troicki è numero 29 mentre Lorenzi è 41.

In palio un posto nei quarti di finale: l’avversario eventualmente sarà uno tra Philipp Kohlschreiber, che ha eliminato il nostro Fabio Fognini al primo turno, e l’australiano Jordan Thompson che gode di una wild card e ha battuto il georgiano Basilashvili. Oggi assisteremo anche all’esordio delle prime due teste di serie: Dominic Thiem apre il torneo di Sydney affrontando il portoghese Gastao Elias mentre per il numero 2 Pablo Cuevas, che inaugura il programma del giorno, l’avversario è il sempre insidioso Nicolas Mahut.

Si gioca però anche il torneo femminile, arrivato ai quarti di finale: Roberta Vinci è stata eliminata ieri e dunque non ci sono più italiane in corsa, ma sarà interessante valutare i grandi progressi di Daria Kasatkina, che ha fatto fuori la numero 1 del mondo Kerber e prosegue nel suo percorso di crescita, ed Eugenie Bouchard che dopo due anni davvero negativi sta provando a risalire la classifica.

La favorita è Agnieszka Radwanska, testa di serie numero 2 che ha anche un match potenzialmente agevole contro la sorpresa cinese Ying-Ying Duan; attenzione però anche a Caroline Wozniacki, pur sempre una ex numero 1 del mondo e nel pieno della sua carriera, e a Johanna Konta che lo scorso anno è riuscita a far tornare la Gran Bretagna nella Top Ten del ranking Wta e minaccia ora di fare anche qualche passo in più.

Soltanto il torneo femminile del Sydney International 2017 sarà trasmesso in diretta tv, precisamente su SuperTennis: appuntamento dunque sul canale 64 del vostro telecomando (oppure al 224 del bouquet Sky), ma tutti gli appassionati che non avessero a disposizione un televisore potranno assistere agli incontri della giornata anche in diretta streaming video, visitando www.supertennis.tv. Ricordiamo inoltre le pagine Twitter ufficiali @ATPWorldTour e @WTA: trovate tutte le informazioni utili sui match in corso (Claudio Franceschini)

