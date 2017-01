Calciomercato Inter/ News, le trattative in diretta di oggi, 12 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: GAGLIARDINI ‘SANTO’ SUBITO? ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - Roberto Gagliardini è l’uomo del momento in casa Inter, nonché il primo grande colpo di calciomercato del 2017 nerazzurro. Il centrocampista classe 1994 è arrivato dall’Atalanta in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro, l’operazione è già stata ufficializzata da tutte le parti in causa compreso lo stesso Gagliardini. Che ora dovrà convivere con nuove pressioni e responsabilità: come lo gestirà Stefano Pioli? C’è chi dice che l’ex atalantino possa esordire addirittura sabato e dal primo minuto, nel prossimo match di campionato che vedrà l’Inter ospitare il Chievo a San Siro. In ogni caso, sarà importante non sovraccaricare di aspettative un giocatore che, come ha ricordato Daniele Adani a tuttomercatoweb.com, conta in curriculum solo una manciata di presenze da titolare in Serie A, 9 per l’esattezza. Adani, ex difensore anche dell’Inter e oggi commentatore per Sky Sport, ha in ogni caso sottolineato come le qualità di Gagliardini possano completare il centrocampo nerazzurro: “E’ un ragazzo completo nel suo ruolo. Ha diversi compiti: sa costruire, sa inserirsi. Ha centimetri che secondo servono nel caccio di oggi. Poi ha corsa e quella spregiudicatezza, nonostante la giovane età, che gli consente di dare la spinta anche da un punto di vista emotivo ad un centrocampo come quello interista, che a volte è apparso abbastanza scontato nel modo di proporre calcio”. Ciò detto, lo stesso Adani ha evidenziato come il salto dall’Atalanta all’Inter possa essere pagato a caro prezzo, senza le giuste attenzioni. Ora la palla passa a mister Pioli, che valuterà se lanciare immediatamente Gagliardini nell’undici base oppure se inserirlo gradualmente tra i titolari.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CONFERME PER GABIGOL. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - Intanto le ultime notizie di calciomercato hanno ipotizzato un nuovo scenario per Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, l’attaccante brasiliano che l’Inter ha acquistato a peso d’oro nell’estate scorsa. Finora il ventenne ex Santos ha disputato solo un paio di spezzoni di partita, amichevoli a parte, per questo appena è cominciato il calciomercato invernale si sono sprecate le voci e i rumors sui possibili trasferimenti in prestito. In ogni caso, l’Inter finora ha fatto muro: salvo imprevisti Gabigol non dovrebbe lasciare la Pinetina, né oggi né tantomeno in estate. L’ultima voce è quella che ha ricollegato il giovane brasiliano alla Fiorentina: i viola potrebbero cedere il croato Kalinic in Cina e nel caso avrebbero bisogno di almeno una nuova punta. L’eventualità legata a Gabigol non trova per ora consensi: parlando a Radio Blu, il giornalista di Premium Sport Niccolo Ceccarini ha indicato altri nomi come possibili rimpiazzi di Kalinic, nella fattispecie quelli dell’argentino Jonathan Calleri (West Ham) e di Simone Zaza, ancora in sospeso tra Juventus e Valencia.

