Calciomercato Juventus/ News, le trattative in diretta di oggi, 12 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ZAZA IN SOSPESO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - Di Simone Zaza si è parlato e si continua a parlare tanto, in questi giorni di calciomercato. Di fatto l’attaccante lucano è tornato alla Juventus, perché il West Ham si può considerare un capitolo chiuso: i bianconeri stanno quindi valutando la migliore soluzione assieme al padre ed agente Antonio. Per il momento la squadra che più si è mostrata interessata a Zaza è il Valencia, che dalla Juventus vorrebbe acquistare anche Patrice Evra sempre in questo calciomercato di gennaio. Dopo le dimissioni di Prandelli dalla squadra spagnola, la trattativa sembrava evaporata; le ultime news di calciomercato però riferiscono che Juventus e Valencia sono ancora al lavoro, per portare a termine il trasferimento di Zaza. In particolare, secondo il quotidiano spagnolo As i bianconeri chiedono un prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro, da esercitare dopo 10 presenze ufficiali da parte dell’attaccante. Vedremo se il Valencia accetterà queste condizioni, in ogni caso le parti -riferisce sempre As- non sono ancora vicine ad un accordo ma continueranno a parlarne. Smentiti nel frattempo i sondaggi per Zaza da parte delle squadre italiane, anche se la Fiorentina potrebbe tornare alla carica con più argomenti se la cessione di Kalinic in Cina dovesse andare in porto. Il contratto di Zaza con la Juventus scade nel 2020, quindi i campioni d’Italia non hanno fretta: in questo momento si pensa solo a trovare la strada migliore per il venticinquenne ex Sassuolo, che tra l’Emilia e Torino aveva conquistato anche la Nazionale prima di smarrirsi in Premier League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MORATA E PETAGNA, PUNTE GIREVOLI. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - Altri attaccanti animano le cronache di calciomercato relative alla Juventus. Giocatori come Alvaro Morata, che il bianconero l’ha già vestito dal 2014 all'anno scorso, o come l’emergente Andrea Petagna che è parte integrante del miracolo Atalanta. Partendo proprio dal giovane scuola Milan, vanno registrate le dichiarazioni del suo agente Giuseppe Riso, che a nella giornata di ieri ha parlato a SportMediaset. Il succo del discorso è chiaro: per l’Atalanta Petagna è incedibile, in questo calciomercato non se ne parla nemmeno. Non c’è Juventus che tenga quindi: Petagna rimarrà sicuramente e Bergamo fino a giugno. Contestualmente il procuratore ha aggiunto anche squadre straniere, e in particolare i francesi del Monaco, alla lista delle pretendenti per il ventenne triestino, che proprio un anno fa di questi tempi passava dal Milan all’Atalanta a titolo definitivo (per circa 1 milione di euro). Tutto questo senza dimenticare il buon rapporto di calciomercato tra Juventus e Atalanta, rinsaldato dalla recente operazione Caldara. Diverso il discorso relativo ad Alvaro Morata, che è stato riavvicinato alla Juventus da alcune recenti notizie di calciomercato: si è ipotizzato un suo inserimento nella maxi offerta del Real Madrid per Paulo Dybala. Ad oggi però Morata rimane saldamente nella rosa di Zinedine Zidane, per l’estate invece gli scenari potrebbero cambiare. Specie se l’Arsenal dovesse irrompere sulla scena: secondo Ok Diario, il manager dei Gunners Arsene Wenger è alla ricerca di una punta centrale e Morata sarebbe finito in cima ai suoi desideri. Dal canto suo, il ventitreenne spagnolo potrebbe cercare un posto da titolare altrove, soprattutto in vista dei Mondiali 2018 cui spera di presentarsi come centravanti della sua nazionale.

