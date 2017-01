Calciomercato Milan/ News, le trattative in diretta di oggi, 12 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BELFODIL SPINGE DEULOFEU. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - L’ennesimo gioco di calciomercato ad incastri può favorire il Milan nell’immediato. I rossoneri sono molto interessati all’acquisto di Gerard Deulofeu, ala spagnola classe 1994 e in forza all’Everton. Le ultime notizie di calciomercato, riportate dalla stampa inglese e in particolare dal Guardian, hanno riferito di un acquisto imminente per i Toffees, quello di un giocatore passato proprio da Milano: Isak Belfodil, attaccante di 24 anni in Italia con Bologna, Parma ed Inter. Ora l’algerino milita in Belgio, nello Standard Liegi: per lui 9 gol in 21 presenze stagionali tra campionato ed Europa League. Numeri che hanno indotto l’Everton a puntare su di lui: il Guardian ha riportato un’offerta di 12 milioni di euro per convincere lo Standard. Su questa base l’operazione di calciomercato dovrebbe completarsi già nelle prossime ore: l’Everton avrà così l’attaccante necessario per liberare Deulofeu, anche se i due giocatori differiscono per caratteristiche ed attitudini in campo. I tifosi italiani ricorderanno Belfodil come una punta centrale, Deulofeu invece è più abituato a giocare sull’esterno: in ogni caso, con l’arrivo del franco-algerino a Goodison Park aumenterà la concorrenza per un posto nell’undici titolare di mister Ronald Koeman. Fattore che potrebbe indurre Deulofeu a spingere per la cessione in questo calciomercato di gennaio: il Milan è dato in vantaggio, avendo impostato il discorso sin da dopo Natale, l’ostacolo rimane la formula del possibile accordo. I rossoneri puntano al prestito con diritto di riscatto da esercitare a giugno, l’Everton preferisce passare subito all’incasso: le parti si potrebbero trovare a metà strada, ovvero con un prestito oneroso e successivo diritto per il riscatto a favore del Milan, che nel caso verserebbe agli inglesi parte del risparmio derivato dall’addio di Luiz Adriano.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OCCHI SU DE SCIGLIO. ULTIME NOTIZIE, 12 GENNAIO 2017 - Intanto però il Milan deve anche guardarsi dagli occhi indiscreti: quelli delle squadre interessate ai titolari della rosa rossonera. Difficile che uno di questi possa partire in questa finestra di calciomercato, d’altro canto non mancano le pretendenti di livello in grado di mettere sul piatto grosse somme di denaro. E’ il caso ad esempio della Juventus, che secondo il quotidiano Tuttosport starebbe ancora pensando a Mattia De Sciglio per la successione di Stephan Lichtsteiner. Quest’ultimo non è più nel pieno degli anni (il 16 gennaio saranno 33) e ha il contratto in scadenza a giugno, a dispetto di ciò anche quest’anno sta confermando la sua utilità per mister Allegri. La Juventus potrebbe quindi prolungare il contratto di Lichtsteiner, di modo da scongiurare il rischio di una partenza a parametro zero. Al contempo però i bianconeri resteranno disponibili ad eventuali offerte per lo svizzero, rivolgendosi al calciomercato per il suo sostituto. E torniamo quindi al Milan e a Mattia De Sciglio, il cui accordo contrattuale dovrà essere rinnovato perché non lontano dalla scadenza (2018).

