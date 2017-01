Calciomercato Napoli/ News, le trattative in diretta di oggi, 12 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GABBIADINI VERSO IL WBA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - Manolo Gabbiadini, ok il prezzo è giusto? Dalle ultime notizie, sembra che il Napoli sia vicino a perfezionare la prima operazione in uscita di questo calciomercato di gennaio. Gabbiadini è andato a segno nelle ultime tre partite della squadra, quelle di campionato contro Fiorentina e Sampdoria e quella di Coppa Italia con lo Spezia, ciononostante il suo destino appare ormai segnato: nei giorni scorsi è stato il suo stesso agente, Silvio Pagliari, a confermare che il trasferimento all’estero è vicino. Nella giornata di ieri gli inglesi del WBA hanno inoltrato all’entourage di Gabbiadini un’offerta da 20 milioni di euro più 2 di bonus, come ha riportato La Gazzetta dello Sport. Una cifra del genere permetterebbe al Napoli di realizzare una plusvalenza, perché due anni fa l’attaccante bergamasco fu acquistato dalla Sampdoria per 12 milioni e mezzo di euro. Al momento il WBA è ottavo in Premier League con 29 punti, più vicini alla zona coppe (delimitata dai 41 punti dell’Arsenal) che a quella retrocessione (aprono Sunderland e Swansea a quota 15). Il manager della squadra è il gallese Tony Pulis, che solitamente impiega il modulo 4-2-3-1 in cui Gabbiadini ha già lavorato ai tempi di Rafa Benitez. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti perché l’operazione di calciomercato vada in porto; a meno che altre squadre si presentino dal Napoli con una proposta migliore…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PRESO BABY ZERBIN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - Nel frattempo il Napoli ha chiuso un’altro colpo di calciomercato, acquistando dal Carpi il giovane esterno d’attacco Alessio Zerbin, classe 1999 che quest’anno è stato girato al Gozzano. A confermare il buon esito dell’operazione è stato il procuratore del ragazzo, Furio Valcareggi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Zerbin? E' un giocatore per il quale il Napoli ha fatto tutto, è già tutto scritto. Ormai è del Napoli. Ora il presidente De Laurentiis dovrà ratificare tutto quando tornerà. (…) E' un esterno dotato di tiro, velocità, fa anche la fase di difesa anche se non è un cuor di leone. Domani (oggi, ndr) firmerà il contratto, ma ancora non è deciso se resterà con la Primavera, con la prima squadra o altro. Ci sono diverse opportunità intelligenti e le valuteremo”. Altro affare di calciomercato ma in uscita è quello che riguarda Raffaele Maiello, centrocampista classe 1991 di proprietà del Napoli: passa dall’Empoli (3 presenze quest’anno) al Frosinone in Serie B, sempre in prestito.

