Calciomercato Roma/ News, le trattative in diretta di oggi 12 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ACCORDO CON MUSONDA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - Per Charly Musonda alla Roma un obiettivo è stato raggiunto. Infatti, secondo le notizie di calciomercato riportate dal quotidiano belga Het Laateste Nieuws, i giallorossi hanno raggiunto l’accordo con l’esterno offensivo per il trasferimento in questa finestra di calciomercato. Ora la Roma dovrà trovare un’intesa anche con il Chelsea, società proprietaria del cartellino di Musonda e che per il momento non ha lasciato filtrare la sua volontà. Il ventenne di origini zambiane ha disputato la prima parte della stagione in prestito al Betis Siviglia, totalizzando 8 presenze nella Liga spagnola. Adesso Musonda è tornato a Stamford Bridge e, in linea teorica, Antonio Conte non avrebbe un assoluto bisogno nel suo ruolo, considerando la presenza dei vari Eden Hazard, Willian, Pedro e Victor Moses. In ogni caso, l’ex ct della Nazionale italiana sta prendendo tempo per valutare Musonda e per questo non ha ancora dato l’ok per una nuova cessione in prestito. Non che questo basti a scoraggiare la Roma, che secondo la stampa belga ha convinto il giocatore ad accettare il trasferimento. Una volta chiarita la volontà di Conte, rimarrà da stabilire la formula dell’operazione: prestito secco oppure con diritto/obbligo di riscatto inserito? Sullo sfondo rimangono gli altri obiettivi di calciomercato della Roma, pronti a tornare ‘caldi’ nel caso in cui l’affare Musonda dovesse bloccarsi: sono Feghouli (West Ham), e Deulofeu (Everton, più vicino al Milan), più staccato Jesé Rodriguez per il quale si è inserito il Middlesbrough, ma rimane in pole position il Las Palmas.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL PREZZO DI SANSON. ULTIME NOTIZIE, OGGI 12 GENNAIO 2017 - L’altro fronte su cui la Roma rimane vigila, alla ricerca di opportunità in questa finestra di calciomercato, è il centrocampo. Nelle ultime ore si è parlato di Milan Badelj, il croato della Fiorentina per il quale la Roma potrebbe offrire 10 milioni di euro, oppure il cartellino di Leandro Paredes. Dalla Francia invece rimbalzano le dichiarazioni del presidente del Montpellier, il vulcanico Louis Nicollin, il quale ha fissato il prezzo per il suo centrocampista Morgan Sanson (classe 1994). Quest’ultimo è stato accostato alla Roma dalle recenti news di calciomercato, ma stando alle parole del suo presidente sarà difficile vederlo cambiare squadra a gennaio. Parlando a France Bleu Hérault, il numero 1 del club arancio-blu ha fissato le condizioni per l’acquisto di Sanson: “Non se ne andrà a gennaio a meno che non arrivi una proposta dai 20 ai 25 milioni. Lui è e resterà un giocatore del Montpellier. A giugno vedremo, anche se mi piacerebbe trovare un accordo già oggi a patto che il giocatore venga lasciato in prestito qua fino a giugno”. Il Montpellier si conferma quindi bottega carissima, la Roma dovrà probabilmente rivolgersi altrove per il suo reparto centrale.

