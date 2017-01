Calciomercato news, Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli: in diretta le trattative di oggi 12 gennaio 2017 (ultime notizie di mercato live)

Calciomercato News. Sempre dalla Spagna arrivano le bombe di mercato. E stavolta riguardano Dybala e la Juventus. Il Real Madrid avrebbe presentato una offerta da 110 milioni alla Juve e 10 milioni l’anno per l’attaccante argentino. Marotta non demorde e ha risposto proponendo un rinnovo di contratto da 5 milioni più bonus fino al 2021 con l’inserimento di una clausola rescissoria di 150 milioni. Per gennaio non dovrebbe succedere ormai nulla ma a giugno ne vedremo delle belle. La Juventus sarebbe disposta a far partire Dybala solo nel caso di vittoria della Champions. Al posto di Dybala per ora in pole, come idee, Lacazette del Lione e Petagna dell’Atalanta. Sempre sul fronte Juventus Stephan Lichtsteiner dovrebbe rinnovare per poi essere ceduto. Al suo posto uno tra Damian e De Sciglio. L’altra regina del calciomercato è l’Inter di Suning che oggi presenterà il nuovo acquisto Roberto Gagliardini e si dedicherà a qualche uscita, come quella di Banega che potrebbe fare ritorno a Siviglia. L’altra milanese, Il Milan non ha fretta: sta definendo il passaggio a parametro zero di Luiz Adriano allo Spartak Mosca, le cessioni minori di Vangioni e Rodrigo Ely (Spagna?) e quella importante di Niang richiesto dal West Ham per sostituire Feghouli sempre più vicino alla Roma. Calma e ottimismo sulla trattativa per Deufelou. La Roma, dicevamo, aspetta di capire se si chiuderà entro venerdì la trattativa per l’attaccante algerino, intanto ha trovato l’accordo con Musonda del Chelsea e ha fatto una offerta di 6 milioni per il francese Sanson. Infine il Napoli è riuscito nell’obiettivo di scatenare un’asta per Gabbiani. Asta tutta inglese tra il West Bromwich e il Watford di Mazzarri. La base è di 20 milioni di euro. La Fiorentina ha preso Sportello dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto (all’Atalanta andrà Gollini dell’Aston Villa) e se dovesse andar via Kalinin chiederebbe all’Inter il prestito di Gabigol.

Calciomercato news. Il mercato dei portieri è un tema forte a gennaio. Finalmente Sportiello dopo tanti rumors cambia squadra: chiusa la trattativa tra la Fiorentina e l'Atalanta il portiere si sposta a Firenze. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto. La Juventus per bocca di Beppe Marotta ha ammesso che sta pensando seriamente se terrerare o meno già in questa sessione di calciomercato il difensore Kolasinac. L'ultima parola sarà di Max Allegri. Un altro calciatore entrato prepotentemente nel mirino della Juventus è Petagna dell'Atalanta. Sul giocatore, per ammissione del suo agente, c'è anche l'Inter però il prezzo di 30 milioni fissato dai bergamaschi viene ritenuto al momento eccessivo. Infatti la valutazione astronomica è la semplice conseguenza del fatto che Gasperini lo ha dichiarato incedibile. Inter che domani presenterà il neo acquisto, anche lui un ex Atalanta, Gagliardini che finalmente corona il sogno di vestire la maglia nerazzurra. Dall'altra sponda di Milano i rossoneri ancora non hanno chiuso grandi operazioni, ad eccezione di Storari. Pare che il Milan nella giornata di oggi abbia chiesto a Lotito il cartellino di cataldi, giovane forte che andrebbe ad infoltire la colonia milanista degli italiani prodigio. Altro giovane, ma straniero, è Deulofeu dell'Everton per cui pare che il Milan sia tornato seriemente in pole per assicurarselo. Il Napoli ha ricevuto un'offerta di 20 milioni (prezzo fissato da ADL) da parte del West Bromwich per Manolo Gabbiadini. Se il calciatore darà l'ok l'affare si chiuderà nel gito di 48 ore. E' invece il caos a Roma. Si è alzato un polverone sul futuro di manolas alimentato dai tanti, troppi rumors. L'ultimo di Sky per cui il greco avrebbe rifiutato un rinnovo di 2,5 milioni più bonus con la Roma e soprattutto una clausola alta che riguarda l'estero. Pronta la reazione di Manolas che ha tacciato le voci come bugie e cattiverie. Sul fronte acquisti arrivano dall'Inghilterra che parlano di accordo raggiubto con Musonda ma non con il Chelsea e di tratativa quasi chiusa col West Ham per Feghouli: prestito con diritto di riscatto. Per ora solo rumors e nessuna conferma da Trigoria.

