DAKAR 2017, DIRETTA INFO STREAMING VIDEO: CLASSIFICA, VINCITORE E RISULTATO (PERCORSO 10^ TAPPA RALLY CHILECITO-SAN JUAN, OGGI 12 GENNAIO) – Siamo giunti alla tanto attesa 10^ tappa di questa emozionante edizione 2017 della Dakar, la prova certamente più dura ed entusiasmante del circuito dei rally. Con questo appuntamento infatti mancheranno solo due fondamentali tappe fino all’arrivo a Buenos Aires e in questi casi anche questi chilometri potrebbero rivelarsi più che decisivi non solo in ottica classifica ma anche per designare il vincitore di questa incredibile manifestazione, destinata senza dubbio a rimanere nella storia. Andiamo quindi a scoprire i dettagli e le difficoltà della 10^ tappa in programma oggi: la Dakar 2017 prosegue sempre in terra argentina da Chilecito a San juan, con un tracciato di ben 751 km, di cui 449 saranno quelli riservati alla prova speciale, come al solito di pari lunghezza per tutte le cinque categorie di veicoli iscritti a questa competizione, cioè moto, quad, auto, utv e truck.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA 10^ TAPPA DELLA DAKAR 2017 (da redbull.tv)

Come al solito il tracciato della prova speciale è stato messo in programma al centro del percorso generale, anche se sono previste alcune modifiche rispetto al programma designato mesi fa: le piogge hanno infatti più volte costretto il comitato organizzativo a delle modifiche del tracciato dell’ultimo minuto. Fortunatamente per noi e per i corridori il cielo stando alle previsioni meteo ufficiali si annuncia solo parzialmente aperto ma le altissime temperature senza dubbio non faciliteranno la vita ai numerosi corridori ancora rimasti in lizza per la Dakar 2017.

Le altitudini ei tornanti affrontati nella prova cronometrata poi renderanno il ruolo dei navigatori essenziale, anche perchè tutte le 5 categorie di vetture sono chiamate oggi ad affrontare più di 1800 metri di dislivello: Chilecito si trova a circa 1200 metri di livello mentre il traguardo di San Juan è fissato a meno di 800 con in mezzo alte montagne e altipiani da superare.

Rendiamo nuovamente noto che alla Dakar 2017 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati di questa storica prova di rally. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra argentina tra le regioni de LaRioja e di San Juan, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport (presente nel bouquet satellitare di Sky al numero 210 del telecomando, oltre che sulla pay-tv di Mediaset Premium).

In chiaro è anche visibile sul canale Nuvolari (presente al numero 61 del telecomando del digitale terrestre) la trasmissione “Epic Rally Raid” in programma per le ore 21 e condotta da Giorgio Bungaro. La diretta streaming video della Dakar 2017 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito liberamente usufruibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa e cruciale 10^ tappa.

