Diretta/ Busto Arsizio-Plovdiv: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile, Cev Cup, oggi 12 gennaio 2017)

DIRETTA UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO-MARITZA PLOVDIV: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE –Busto Arsizio-Plovdiv, diretta dagli arbitri Richter e Wurtenberger, è la partita di volley femminile in programma per oggi 12 gennaio 2017 alle ore 20.30 al PalaYamamy di busto Arsizio, valida per i sedicesimi di finale della Cev Cup. Quella di questa sera sarà una sfida difficile, nonostante la partita da giocare davanti al pubblico amico. Busto scende in campo in Europa dopo la qualificazione ai sedicesimi: contro il Gent la situazione è stata sicuramente più agevole rispetto a quello che si potrebbe vedere in questo match. Comunque ricordiamo che i colori italiani non hanno mai sfigurato nelle competizioni europee: serve una prova di forza però per poter andare avanti e non sbagliare nessuna partita, o ancor meglio, nessun set. La squadra di Marco Mencarelli ha tutte le carte in regola per far bene sia in patria che in casa del Maritza. Vincere e convincere, senza lasciare nulla al caso, altrimenti si rischia l'eliminazione.

Busto Arsizio, squadra di casa sembra essere già pronta per la prossima sfida: Ilaria Spirito si gioca la maglia da titolare con la Witkowska, scesa in campo nel match contro la Igor Novara. Valentina Diouf è l'opposto designato per scendere in campo contro le bulgare (l'azzurra arriva da ben 22 punti in Coppa Italia). Noemi Signorile andrà in cabina di regia, anche se Caterina Cialfi è pronta a scendere in campo a gara in corso mentre Giulia Pisani sarà invece uno dei due centrali, con al suo fianco la Stufi, autrice di ben sette punti.

Oltre al muro, in campo la Martinez e Valentina Fiorin, che andranno ad attaccare: servirà una buona prestazione collettiva per poter dimenticare proprio la sconfitta di domenica. Organico limitato per le bulgare del Plovdiv, che mandano in campo tante giovanissime. Al centro se la giocano la Dancheva, la Grigorova e la Usheva. Sarà dunque una gara a tre per due maglie; i due liberi dovranno sfidarsi anche loro per una maglia da titolare: solo nelle ultime ore capiremo se scenderà in campo la Monova o la Todorova. La Koracheva sarà invece l'opposto titolare, mentre in cabina di regia dovrebbe andare la Atanasova. La Bodzeva e la Teneva dovrebbero giocarsi il posto in attacco. Non sarà semplice capire quale sarà la formazione che si presenterà al Palayamay, anche perché il campionato bulgaro è attualmente fermo e riprenderà nelle prossime settimane.

Assisteremo sicuramente ad un match agguerrito e subito intenso. Le farfalle cercheranno ovviamente di imporre il proprio gioco, per evitare di rimanere imbrigliate in set poco attinenti alla qualificazione. Ricordiamo che essendo una competizione con gare di andata e ritorno, sarà importante il risultato sia nel primo che nel secondo match.

Secco 3-0 e pratica archiviata per metà già da questa gare: le occasioni di sbagliare non ci sono e la voglia di cancellare una cocente sconfitta contro la Igor Novara in Coppa Italia. Sarà proprio questo il momento decisivo per potersi imporre e andare avanti nella qualificazione: sappiamo benissimo quanto nella pallavolo moderna sia importante vincere più set possibili per trovare la qualificazione archiviare la pratica il prima possibile.

Ricordiamo infine che la partita tra Busto Arsizio e Plovdiv, valida per i sedicesimi di Cev cup, non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video della sfida. Consigliamo pertanto di consultare il sito della Federazione europea, organizzatrice del torneo al sito www.cev.lu, al fine di rimanere aggiornati sull’andamento del match. Sarà inoltre possibile ricevere info utili anche tramite i profili social del club delle farfalle su Twitter (@UYBAvolley) e Facebook (@uybavolley).

© Riproduzione Riservata.