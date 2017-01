Diretta/ Casalmaggiore-Haifa info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile Cev Cup 2017 oggi 12 gennaio)

DIRETTA CASALMAGGIORE-HAIFA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE – Casalmaggiore-Haifa, giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida valida per l'andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di volley femminile. Inizio soft per le cremonesi, prime della classe nel campionato italiano e protagoniste indiscusse degli ultimi anni della pallavolo femminile italiana. Per entrambe le formazioni si tratta dell'esordio nella competizione, anche se l'appuntamento arriva in un momento di forma abbastanza diverso per le due squadre.

Casalmaggiore infatti mantiene la testa della classifica nel campionato italiano, pur essendo reduce da una delusione nel primo impegno ufficiale del 2017. Nel doppio confronto contro Modena, formazione parecchio indietro in classifica in campionato, la prima della classe della Serie A1 di volley femminile ha dovuto cedere il passo, pagando il crollo nella partita d'andata con Modena capace di imporsi con un perentorio tre a zero.

A nulla è valsa la ritorno la vittoria per tre a uno delle lombarde, che hanno dovuto rinunciare all'accesso alle semifinali della competizione. Ben più difficile appare comunque la situazione delle israeliane dell'Haifa, che in campo internazionale tra CEV Cup e Challenge Cup sono reduci da nove sconfitte consecutive, e solo in campo interno, nel campionato israeliano, stanno riuscendo a marciare ai vertici. La differenza di esperienza, oltre che di tasso tecnico, sembra evidente anche se per Casalmaggiore la sconfitta in Coppa Italia contro Modena deve essere da monito per evitare altri cali di tensione improvvisi.

Campione d'Europa in carica e vice-campione del mondo, pur essendo presente nella massima ribalta nazionale della pallavolo solamente dalla stagione 2013/14, Casalmaggiore rappresenta senz'altro uno dei fiori all'occhiello italiani in un quadro in cui la pallavolo nazionale resta comunque ai massimi livelli. Rispetto all'indimenticabile stagione di un anno fa che ha portato alla conquista della Champions League, Casalmaggiore sembra aver perso un pizzico di continuità, anche se la formazione cremonese, al primo posto attualmente nella regular season della Serie A1 femminile di volley, quest'anno cercherà di tornare ai vertici in Italia per bissare quello scudetto vinto nel 2015, ma perso nella scorsa stagione con l'avventura nei play off già interrottasi nei quarti di finale.

La sconfitta nel mondiale per club contro le turche dell'Eczacibasi al tie break ha un po' spezzato un incantesimo di un'escalation che nel giro di pochissimi anni ha portato al potere la provincia della pallavolo italiana, ma Casalmaggiore in questa stagione sembra aver tutto per lottare fino in fondo per il titolo, ed anche per la conquista della CEV Cup.

Casalmaggiore-Haifa, questa sera giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 20.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma si potrà seguire in tutte le sue fasi salienti collegandosi al sito www.laola1.tv, boradcaster ufficiale della competizione che garantirà la diretta streaming video via internet della partita.

© Riproduzione Riservata.