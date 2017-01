Diretta/ Civitanova-Vibo Valentia streaming video e tv, orario e risultato live (quarti Coppa Italia volley maschile, oggi 12 gennaio 2017)

DIRETTA CIVITANOVA-VIBO VALENTIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE - Civitanova-Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Andrea Puecher, è l'ultima sfida nel tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia di volley: chi vince stasera (fischio d'inizio alle ore 20.30) andrà alle final four che si terranno a fine mese. I padroni di casa vogliono assolutamente passare al turno successivo per giocarsi il trofeo e strapparlo ovviamente ai campioni in carica della Azimut Volley: non sarà di certo facile imporsi anche nel torneo a quattro, ma Civitanova vuole assolutamente invertire la tendenza e tornare a vincere. Prima però bisogna fare i conti con Vibo Valentia, che arriva dalla vittoria nel turno scorso contro Padova. Una vittoria non è sicuramente sinonimo di bel gioco, ma comunque hanno dimostrato di potersela giocare davvero con tutti, soprattutto in una sfida da dentro o fuori.

I padroni di casa schierano più o meno la squadra che ha vinto nella sfida dell' Eurosuole Forum contro Milano. Micah Christenson andrà molto probabilmente in cabina di regia, con Antonio Corvetta che potrebbe fargli tirare un po' il fiato. Nicola Pesaresi sarà il libero titolare, mentre al centro andranno Davide Candellaro e Dragan Stankovic, che con il loro muro cercheranno di arginare l'attacco avversario. Tsvetan Sokolov, Viktorovic Kaliberda e Osmany Juantorena andranno in attacco: l'azzurro sarà il punto di forza di questa formazione. L'opposto arriva da una stagione davvero esaltante e vuole continuare bene anche in questo 2017. Anche Kantor Waldo ha più o meno le idee chiare.

Davide Marra sarà sicuramente il libero titolare. In palleggio vedremo Manuel Coscione, che sicuramente partirà titolare, con Marco Izzo pronto ad entrare a partita in corsa. Al centro vedremo Deivid Junior Costa e Rocco Barone, che cercheranno di alzare la difesa. Baptiste Geiler, Peter Michalovic e Eduardo Barreto andranno in attacco. In questa squadra non ci sono di certo elementi di spicco che possono fare differenza, ma sicuramente potremo assistere ad una prova di squadra non indifferente.



I favori del pronostico sono tutti a favore dei padroni di casa. Civitanova ha sicuramente un organico più preparato per andare avanti nella competizione, partendo ovviamente da Osmany Juantorena. Il giocatore italo cubano ha giocato un' Olimpiade sopra ogni aspettativa: servirà dunque una super prestazione da parte di Vibo Valentia per fermarlo. Vedremo sicuramente una sfida combattuta, con i padroni di casa che cercheranno di archiviare la pratica sin dai primi minuti di gioco.

Battute forzate (specialità della casa del Juanto) e attacchi semplici ma efficaci: nessuna ribattuta, nessuna seconda palla da concedere. Vibo Valentia potrebbe creare però problemi a muro: infatti ci aspettiamo un muro e aggressivo e tante giocate che passano proprio dai primi tempi. Non sarà facile arginarle, soprattutto se in fiducia. Occhio anche alle giocate da seconda linea: Juantorena, se in giornata, potrebbe buttare giù qualsiasi pallone.



La sfida tra Cucine Lube Civitanova e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà l'unica dei quarti di finale di coppa Italia ad essere trasmessa in diretta tv sulla Rai. Giovedì 19 gennaio, dalle ore 20.30 gli appassionati possono collegarsi con Rai Sport 1 per vedere la sfida integrale. Inoltre per chi volesse seguire il match in diretta streaming video può collegarsi con il sito ufficiale della Rai, dove potrà assistere alla stessa programmazione. Per chi non avesse la possibilità di collegarsi con la Rai può rimanere aggiornato sul risultato collegandosi al sito ufficiale della Federazione oppure sui canali social ufficiali delle due società.

