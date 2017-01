Diretta/ Milan-Torino info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Rai, Coppa Italia 2017, oggi 12 gennaio)

DIRETTA MILAN-TORINO: INFO STREAMING VIDEO RAI.TV, RISULTATO LIVE E CRONACA - Milan-Torino, diretta dall'arbitro Carmine Russo (sezione di Nola), si gioca giovedì 12 gennaio 2016 alle ore 21.00, sarà la terza sfida della settimana dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017. Scontro ad eliminazione diretta tra due squadre che stanno facendo molto bene in campionato, nella rincorsa dei rispettivi obiettivi. I rossoneri tornano in campo nella competizione dopo la finale persa ai tempi supplementari lo scorso anno contro la Juventus.

La vendetta per il Milan è arrivata due giorni prima di Natale con il trionfo nella Supercoppa a Doha, vinta ai calci di rigore proprio contro i bianconeri. Una vittoria che ha permesso al tecnico Montella di regalare un trofeo che mancava da cinque anni alla società rossonera, abituata nel quarto di secolo precedente a vincere senza soluzione di continuità.

Un successo ottenuto da una squadra ricca di giovani e per questo incoraggiante, ma per il Milan tutti gli altri obiettivi stagionali vanno ora rincorsi con la stessa determinazione, compreso il ritorno in Europa che potrebbe passare anche dalla Coppa Italia. Lo stesso vale per il Torino che vorrebbe tornare sulla ribalta continentale, anche se in campionato la squadra di Sinisa Mihajlovic ha compiuto qualche passo indietro rispetto allo strepitoso inizio di stagione. Il Milan farà il suo esordio in Tim Cup con questa partita, mentre il Torino ha già disputato il quarto turno ad eliminazione diretta prima di questi ottavi di finale, battendo il Pisa ai tempi supplementari, dilagando con un poker dopo aver chiuso a reti bianche i novanta minuti regolamentari.

Alla ripresa del campionato, il Milan ha sofferto praticamente fino all'ultimo minuto, ma grazie ad un guizzo di Carlos Bacca ha risolto il match contro il Cagliari restando agganciato al treno delle prime in classifica, con una partita in meno da giocare. Prima del trionfo di Doha in Supercoppa, i rossoneri non erano riusciti a mantenere il secondo posto, perdendo lo scontro diretto contro la Roma e successivamente pareggiando a reti bianche a San Siro contro l'Atalanta. Il Torino ha invece ripreso il suo cammino con uno zero a zero in casa del Sassuolo. Per i granata comunque un piccolo passo avanti che ha dato continuità alla vittoria casalinga contro il Genoa prima della sosta, che a sua volta aveva interrotto un periodo nero per i ragazzi di Mihajlovic, con tre sconfitte consecutive subite contro Sampdoria, Juventus e Napoli.

La sfida di campionato di quest'anno tra Milan e Torino è stata rocambolesca, e si è chiusa con la vittoria per tre a due dei rossoneri con Belotti che all'ultimo secondo ha fallito il rigore del pari per la formazione granata. Il Torino non vince a San Siro addirittura dal 1985, in Serie A, quando la partita si sbloccò in favore dei granata grazie a una rete di Walter Schachner.

Per i bookmaker Milan favorito con quota Bwin fissata a 2.15 per l'affermazione interna rossonera ed il conseguente passaggio agli ottavi di finale. Betclic propone a 3.50 la quota per il blitz granata a San Siro, mentre secondo Paddy Power l'eventualità che la partita finisca in parità e si protragga ai tempi supplementari viene quotata 3.40.

Sarà Rai Due (in HD collegandosi sul canale 502 del digitale terrestre) a trasmettere in diretta tv esclusiva, in chiaro per tutti gli appassionati, Milan-Torino, giovedì 12 gennaio 2016 alle ore 21.00, con la diretta che potrà anche essere vista in diretta streaming video, sempre in chiaro senza bisogno di abbonamenti o chiavi d'accesso in rete, sul sito rai.tv.