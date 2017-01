Diretta/ Modena-Conegliano info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile Champions League, oggi 12 gennaio 2017)

DIRETTA MODENA-CONEGLIANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE – Modena-Conegliano, giovedì 12 gennaio 2016 alle ore 20.30, sarà una sfida che vedrà affrontarsi due formazioni al top del campionato italiano di pallavolo, ma stavolta chiamate ad esibirsi sulla scena della Champions League femminile di volley. Venete ed emiliane hanno già iniziato col piede giusto il loro cammino nella competizione, battendo le prime le azere della Telecom Baku e le seconde le polacche del Chemik Police nella prima giornata della fase a gironi della competizione. Lo scontro diretto potrebbe già essere decisivo per capire quale delle due formazioni possa puntare ad ottenere il primo posto nel raggruppamento, anche se ad avanzare al turno successivo di Champions League sono le prime due classificate di ogni girone e una doppietta italiana è al momento l'opzione più probabile.

In quale ordine lo si scoprirà anche grazie a questa sfida che andrà in scena sul campo delle modenesi, che hanno iniziato il loro 2017 con un brillante passaggio del turno in Coppa Italia. Mentre in campionato Modena è attardata rispetto al duo di testa composto da Casalmaggiore e Conegliano, proprio contro Casalmaggiore è arrivato uno straripante tre a zero casalingo nell'andata dei quarti di finale che ha permesso alle emiliane, pur sconfitte al ritorno in Lombardia, di guadagnarsi a sorpresa la semifinale. Molto più agevole il compito per Conegliano che ha fatto un sol boccone di Bolzano, battendo le altoatesine tre a zero sia nel match d'andata sia nella sfida di ritorno.

Le venete d'altronde appaiono come la squadra più in forma del momento della pallavolo femminile italiana, con dieci vittorie consecutive in impegni ufficiali, serie partita col successo al tie break contro Novara del 20 novembre scorso. Più altalenante il rendimento di Modena, che prima di Natale ha vissuto un momento particolarmente difficile soprattutto nei match casalinghi, con tre sconfitte consecutive subite tra le mura amiche contro Bergamo, Casalmaggiore e proprio Conegliano. Un rendimento che ha costretto Modena a restare staccata dal treno di testa, con le emiliane che al momento restano a ben tredici punti di distanza dalla capolista Casalmaggiore e sembra siano costrette a lottare e soffrire anche per raggiungere la zona play off, ovvero una delle prime otto posizioni in classifica della Serie A1 femminile di volley. Ecco come per Modena la vetrina della Champions League potrebbe diventare fondamentale per ottenere una vetrina che in campionato quest'anno sta stentando ad arrivare, mentre Conegliano potrebbe essere distratta, già immersa nella lotta per il titolo.

Ricordiamo infine che il match tra Modena e Conegliano, atteso per le ore 20.30 di questa sera per la Champions League 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, presente sia al numero 60 del telecomando del digitale terrestre che al numero 225 del bouquet della piattaforma satellitare, riservato però ai soli abbonati al servizio. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming video del match di volley femminile anche sul portale www.sportitalia.com a cui si potrà accedere solo previa iscrizione al servizio. Ricordiamo inoltre che sarà possibile rimanere aggiornata sull’andamento e il risultato finale dell’evento anche tramite il sito ufficiale della competizione, all’indirizzo www.cev.lu.

