DIRETTA PRESENTAZIONE GAGLIARDINI, INTER NEWS: INFO STREAMING VIDEO E TV, LA CONFERENZA STAMPA (OGGI, GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017) - Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, si tiene ad Appiano Gentile la presentazione ufficiale di Roberto Gagliardini come nuovo giocatore dell’Inter. Si tratta di un evento che non seguirà il canovaccio tradizionale: la società nerazzurra ha infatti deciso di trasmettere la presentazione sul canale ufficiale YouTube ma anche sui social network ufficiali, le pagine Facebook e Twitter, tramite le quali i tifosi interisti potranno rivolgere direttamente a Gagliardini le loro domande, cui il giocatore risponderà in tempo reale.

Come ha ricordato il sito internet ufficiale www.inter.it, si tratta di un’organizzazione inedita nel panorama digitale dei club calcistici: per la prima volta un giocatore verrà presentato in diretta su più canali, compreso naturalmente quello tematico Inter Channel, e dando ai tifosi collegati la possibilità d’interazione con il nuovo acquisto. Un evento importante per un giocatore importante, almeno questo è quanto si augurano i dirigenti dell’Inter che per strappare Gagliardini all’Atalanta hanno investito tanto, grazie alla disponibilità dei nuovi proprietari cinesi: l’accordo con il club bergamasco è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto da esercitare l’estate prossima e fissato a quota 20 milioni (contratto finio al 2021).

Non esattamente noccioline, soprattutto per un giocatore dal grande talento ma non ancora del tutto affermato in Serie A. Gagliardini infatti conta solamente 14 presenze nel massimo campionato italiano, tutte con la maglia dell’Atalanta che quest’anno lo ha lanciato nella formazione titolare, grazie all’intuizione di un ex interista come mister Gian Piero Gasperini. In precedenza il ventiduenne centrocampista si era messo in buona evidenza nei prestiti a Cesena (da gennaio a giugno 2014), Spezia (stagione 2014-2015) e Vicenza (luglio 2015-gennaio 2016). Per lui anche 7 presenze con la Nazionale Under 20 e 2 gettoni con l’Under 21.

Ora la carriera di Gagliardini prende una svolta decisa: il salto dalle ambizioni dell’Atalanta a quelle dell’Inter non è roba per tutti, starà al ragazzo dimostrare di poter recitare da protagonista anche alla ‘Scala del calcio’, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Come detto, la presentazione di Roberto Gagliardini sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Inter Channel, visibile per i soli abbonati al numero 232 dello SkyBox. Diretta anche in streaming video sul canale ufficiale YouTube dell'Inter, mentre sulla pagina Facebook F.C.Internazionale Milano e l'account Twitter @Inter i tifosi potranno inviare le loro domande al giocatore.

