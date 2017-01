Diretta/ Siviglia-Real Madrid: info streaming video e tv, orario, probabili formazioni e risultato live (ottavi Copa del Rey, oggi 12 gennaio 2017)

DIRETTA SIVIGLIA-REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE – Siviglia-Real Madrid è la partita in programma per oggi 12 gennaio alle ore 21.15 presso il Ramon Sanchez Pizjuan, valida per la tornata di ritorno degli ottavi di finale della Copa del Rey 2017. La partita di questa sera può essere considerata a tutti gli effetti uno dei grandi classici della Spagna.: le due squadre attese oggi, amano il bel gioco e che in campionato come in Europa dimostrano ogni anno di essere tra le migliori formazioni. Sampaoli ha dato un'anima sudamericana al suo Siviglia che in questa stagione sembra aver acquisito maggiore convinzione dei propri mezzi rispetto al passato.

D'altronde i Rojiblancos i Blancos si contendono anche il primato in campionato per quello che sarà un duello assolutamente interessante da qui alla fine della stagione calcistica. All'andata il Real Madrid ha letteralmente annientato gli avversari grazie ad una eccellente prova corale: i gol sono stati realizzati da Rodriguez, autore di una pregevole doppietta, e dal difensore francese Varane. Dunque fare bene in terra andalusa potrà essere l'occasione d'oro per arrivare al meglio al big match del prossimo weekend che vedrà nuovamente le due squadre opposte.

Per le probabili formazioni, Sampaoli potrebbe lasciare a riposo qualche elemento in vista dell'importante match del prossimo weekend. Dunque il suo 4-2-3-1 vedrà Sirigu tra i pali, con Mariano, Rami, Mercado e Escudero a comporre la linea di difesa. Centrocampo con Kranevitter e Iborra, mentre sulla trequarti non potranno mancare Nasri, Ganso e Vitolo alle spalle dell'unica punta che in Copa del Rey sarà Vietto. Gara importante anche per il Real che vorrà comunque far sua la partita per evitare qualsiasi rischio.

Ecco perché Zidane non vuole concedere nulla ai suoi avversari: il francese sceglierà il 4-3-3 con Casilla in porta, Carvajal, Varane, Nacho Fernandez e Marcelo in difesa. Centrocampo con Casemiro, Kroos e Isco mentre in avanti spazio per Morata, Asensio e James Rodriguez. Proprio la stella colombiana sembra aver ritrovato il suo smalto e un livello di forma che gli potrebbe permettere di fare la differenza.

Il Siviglia ha bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per qualificarsi ai quarti di finale della competizione. Ecco perché la formazione di Sampaoli non vorrà lasciare nulla di intentato e tenterà una partenza a mille per scardinare la difesa dei blancos. L'attacco può far male e soprattutto la rapidità di uno come Vietto potrebbe risultare letale. La tecnica e la qualità del Real Madrid sono fuori discussione, ecco perché la formazione di Zidane ha voglia di dominare anche in terra andalusa. Il centrocampo potrebbe essere ancora una volta determinante grazie agli elementi di notevole qualità che ci sono nella rosa di Zinedine Zidane.

Ricordiamo che il match tra Siviglia e Real Madrid non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video ufficiale del match. Consigliamo dunque di consultare i profili social delle due formazioni attese in campo oggi per rimanere aggiornati sull’andamento del match: per il Siviglia su Twitter @SevillaFC_ENG, per il Real Madrid su Twitter @realmadriden.

© Riproduzione Riservata.