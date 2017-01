INFORTUNIO HART/ News, scontro shock con Lapadula: si taglia la testa ma rimane in campo (ultime notizie oggi 12 gennaio 2017)

INFORTUNIO HART, SCONTRO SHOCK CON LAPADULA, SI TAGLIA LA TESTA MA RIMANE STOICAMENTE IN CAMPO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Joe Hart infortunato: si taglia la testa ma rimane in campo. Al minuto quarantotto della gara Milan-Torino è arrivato uno scontro violento ma del tutto involontario tra Gianluca Lapadula e Joe Hart. Il portiere del Torino è rimasto a lungo a terra con l'attaccante dei rossoneri che ha subito fatto gesti ampi per scusarsi e chiamare l'intervento immediato dei sanitari della squadra ospite. Ovviamente Lapadula non ha compiuto un gesto volontario e questo lo si capisce anche dal volto del ragazzo piemontese che rimane scioccato dal contrasto. Nonostante le preoccupazioni del caso la situazione si ristabilisce in pochi minuti con Hart che trova anche il tempo di scherzare con il massaggiatore e che si rialza molto sportivamente con un turbante alla testa. Dalla fasciatura si capisce come probabilmente abbia riportato un taglio sopra l'orecchio sinistro, che non ha portato alla sutura tramite punti. Il calciatore dovrebbe quindi terminare tranquillamente la partita con il suo vice Padelli che si è riaccomodato in panchina dopo aver iniziato il riscaldamento del caso.

© Riproduzione Riservata.