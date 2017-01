Probabili formazioni/ Milan-Torino: quote, le ultime novità live (ottavi Coppa Italia, oggi 12 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE – Milan-Torino chiude il programma della prima settimana dedicata agli ottavi di Coppa Italia 2016-2017: gara secca con inizio alle ore 21 di giovedì 12 gennaio. Sinisa Mihajlovic torna a San Siro dopo averlo fatto in campionato, e tra pochi giorni sfiderà nuovamente la sua ex squadra; alla prima di Serie A aveva perso di misura con Belotti che aveva sbagliato un rigore e dunque questa sera va a caccia di rivincita, contro una squadra che però sta continuando a fare bene e lo scorso dicembre ha anche messo in bacheca la Supercoppa Italiana. Arbitra la partita il signor Carmine Russo; andiamo subito a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Milan-Torino.

MILAN-TORINO: PRONOSTICO E QUOTE – Per Milan-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Milan) vale 2,15; il segno X (pareggio) vale 3,40 e anche il segno 2 (vittoria Torino) vale 3,40 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN – Vincenzo Montella ha dato qualche indicazione sulla formazione anti-Torino: in difesa mancheranno Romagnoli e Antonelli, mentre Abate è in dubbio. Questo significa che a destra si potrebbe rivedere dopo tanto tempo il giovane Calabria, con De Sciglio confermato a sinistra e la coppia centrale, obbligata, formata da Paletta e Gustavo Gomez davanti a Gigio Donnarumma per il quale non è previsto turnover. A centrocampo le possibilità sono maggiori; Kucka giocherà con Bertolacci, per il ruolo di terzo centrocampista potrebbe tornare utile José Sosa che ha avuto meno spazio in campionato, e che si gioca una maglia dal primo minuto con un Pasalic in costante crescita. Davanti invece è squalificato Niang; Bonaventura si prepara a fare nuovamente l’esterno sinistro nel tridente, come prima punta Lapadula è favorito su Bacca e a destra ci sarà un possibile turno di riposo per Suso, con l’inserimento di Honda forse all’ultima apparizione con la maglia rossonera (ma potrebbe restare almeno fino a giugno).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO – Sinisa Mihajlovic non farà ampio turnover; non in attacco comunque, dove le ultime indiscrezioni dicono che Belotti e Ljajic dovrebbero essere regolarmente al loro posto, e per completare il tridente potrebbe esserci la prima da titolare di Iturbe che ha iniziato a prendere confidenza con i compagni a Reggio Emilia. Il resto dello schieramento è un’altra questione: alcuni giocatori riposeranno, in mediana per esempio dovrebbe essere titolare Baselli che sostituirà Obi, in cabina di regia Valdifiori è in forse (può sostituirlo Lukic) mentre sul centrodestra in ogni caso agirà Benassi, anche perché Acquah è stato convocato in Coppa d’Africa. In difesa invece Carlao, nuovo acquisto passato un po’ sotto traccia, potrebbe già essere portato in panchina; Rossettini va verso la conferma, mentre Ajeti è candidato a prendere il posto di Leandro Castan che non è ancora al meglio. Possibili alternanze sulle corsie laterali: a sinistra Barreca è ancora favorito anche se Avelar, ormai tornato a disposizione di Mihajlovic, si gioca sicuramente il posto per iniziare la partita. A destra invece dovrebbe essere arrivato il momento di De Silvestri, che era arrivato per fare il titolare e invece, nelle gerarchie del suo allenatore, è stato superato da Zappacosta. Questa sera comunque dovrebbe essere il suo turno. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-TORINO