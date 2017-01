RISULTATI COPPA ITALIA 2017/ Livescore e tabellone in diretta: oggi Milan-Torino! (ottavi Tim Cup, oggi 12 gennaio)

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (12 GENNAIO). OGGI MILAN TORINO. Una sola partita nella prima parte degli ottavi di Coppa Italia, uno solo dei quattro risultati ancora da scoprire: a San Siro Milan-Torino ci dirà quale sarà l'avversaria della Juventus ai quarti. In ogni caso sarà una grande sfida: potrebbe trattarsi del derby della Mole, sempre affascinante e fuori da qualunque schema che possa riguardare previsioni e pronostici, oppure la riedizione della finale andata in scena lo scorso anno, quando i bianconeri si erano imposti grazie a un gol di Alvaro Morata, e poi ripresentatasi lo scorso 23 dicembre a Doha per la Supercoppa Italiana. Al momento quello che possiamo dire analizzando le prime tre partite è che nessuna è ancora arrivata ai tempi supplementari; i gol segnati in totale sono stati 10 con una media dunque di più di tre per gara, e finora le squadre di casa sono riuscite ad avere la meglio. Non solo: tutte le partite sono state equilibrate, anche lo Spezia infatti ha dato filo da torcere al Napoli. Milan e Torino dunque si sfidano: secondo ritorno di Sinisa Mihajlovic nello stadio in cui è stato protagonista lo scorso anno e non solo, tanti i temi di interesse per questa partita che si gioca alle ore 21. Non vediamo l'ora di assistere allo spettacolo del Giuseppe Meazza.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). JUVENTUS QUALIFICATA CON SOFFERENZA - La Juventus conferma il fattore campo favorevole negli ottavi di finale e si qualifica ai quarti di Coppa Italia: i bianconeri vincono 3-2 con grande sofferenza perchè nel secondo tempo l'Atalanta si rialza e mette in discussione una partita che sembrava chiusa. Inizialmente è Abdoulay Konko a segnare un grande gol trovando una conclusione di prima intenzione con il destro che beffa Neto; è il 72' e Gian Piero Gasperini si appresta a mandare in campo Alejandro Gomez, ma tre minuti più tardi un'ingenuità di D'Alessandro provoca un calcio di rigore che Miralem Pjanic manda in porta. Il Gasp cambia idea e la partita sembra ancora chiusa; non è così perchè Emmanuel Latte Lath, 17 anni, trova il primo gol da professionista deviando sotto misura un traversone basso di Conti, e punendo un distratto Lichtsteiner. A quel punto il Papu va in campo e prova a puntare i difensori della Juventus; l'Atalanta genera un paio di conclusioni da fuori che però terminano lontane dalla porta di Neto. Nel finale Marko Pjaca ha un'altra occasione per segnare la quarta rete ma si fa deviare la conclusione da Masiello; finisce così, la Juventus giocherà i quarti di finale contro una tra Milan e Torino che giocheranno domani sera e chiuderanno il programma della prima settimana degli ottavi, CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA 2017 - CLICCA QUI PER IL TABELLONE COMPLETO DI COPPA ITALIA

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). MANDZUKIC E DYBALA DANNO SPETTACOLO - E’ una Juventus concreta ma anche bella da vedere quella che dopo i primi 45 minuti degli ottavi di Coppa Italia conduce per 2-0 sull’Atalanta. E’ una Juventus che vince e convince, e che segna due gol che si lasciano guardare: meraviglioso il primo con Mandzukic che appoggia di testa per Paulo Dybala che dal limite dell’area scarica un sinistro al volo che si infila nell’angolo basso alla sinistra dell’incolpevole Etrit Berisha. Al 34’ minuto invece Dybala restituisce il favore e tocca dentro per Mario Mandzukic che, leggermente spostato sulla sinistra, deve solo controllare e battere il portiere albanese in uscita. Qualche minuto dopo l’attaccante croato si divora un gol facile facile sul cross di Pjanic (strozzando il pallone sull’allungo con il piatto destro) e in precedenza, ancora sullo 0-0, aveva centrato il palo da due passi deviando con il petto, ma i bianconeri soffrono poco in difesa – anche se l’Atalanta gioca un buon calcio e si fa vedere dalle parti di Neto – e sono sempre più vicini alla qualificazione ai quarti di finale. Vedremo comunque quello che succederà nel secondo tempo della partita.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). IN CAMPO ALLO STADIUM - Prende il via anche la seconda e ultima partita del giorno per gli ottavi di Coppa Italia: Juventus e Atalanta sono pronte a darsi battaglia per un posto tra le otto regine del trofeo, un traguardo che i bianconeri centrano da dieci anni. Nessuno ha mai vinto la Coppa Italia per tre anni consecutivi: ci proveranno adesso i bianconeri, forti questa sera del fattore campo e di una competitività superiore a quella di un’Atalanta chye pure sta disputando una grande stagione e dunque ha tutte le possibilità di superare l’ostacolo. Lntanto si è già formato il primo quarto di finale che sarà Napoli-Fiorentina; vedremo chi tra Juventus e Atalanta guadagnerà il posto nei quarti per affrontare la vincente di Milan-Torino, la partita che si gioca domani sera a San Siro.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). BERNARDESCHI QUALIFICA LA VIOLA - All’ultimo secondo dell’ottavo di finale di Coppa Italia la Fiorentina passa: è il 91’ minuto, primo dei quatto minuti di recupero concessi dall’arbitro, quando Federico Bernardeschi e l’ex Gobbi si lanciano su un pallone vagante in area di rigore. Ci arriva prima il numero 10 viola, il difensore lo tocca e l’arbitro indica il dischetto. Tira lo stesso Bernardeschi: Sorrentino intuisce ma la conclusione è troppo angolata. La Fiorentina evita così lo spettro dei tempi supplementari proprio all’ultimo, e si qualifica per i quarti dove affronterà il Napoli: esulta Paulo Sousa che nel corso del secondo tempo si è trovato in dieci uomini per un ingenuo fallo da dietro da parte di Mauro Zarate, espulso con rosso diretto. Fiorentina dunque avanti, Chievo punito forse al di là dei propri limiti anche se la Fiorentina nella parte finale del secondo tempo ha costruito qualcosa in più; adesso non resta che accomodarsi per la seconda partita del giorno, quella cioè tra la Juventus e l’Atalanta.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). VERSO I SUPPLEMENTARI? - Al termine della prima frazione di gioco, il risultato di Fiorentina-Chievo per gli ottavi di finale di Coppa Italia era ancora fermo sullo 0 a 0. Dopo aver lasciato spazio agli ospiti in diversi tratti del match, i padroni di casa tornano a crescere nel finale ed ecco proprio nel recupero l'espulsione di Radovanovic per doppia ammonizione. Una superiorità numerica della quale la Fiorentina dovrà provare ad approfittare nel corso di questo secondo tempo iniziato a dire il vero senza squilli, altrimenti si concretizzerà lo spettro dei tempi supplementari, necessari con il pareggio in questo si tratta di sfide in gara secca per designare chi si qualificherà per i quarti. In caso di ulteriore parità ci saranno dunque pure i calci di rigore, che ci porterebbero davvero a ridosso di Juventus-Atalanta, cioè la seconda partita di oggi, che avrà inizio presso lo Stadium bianconero alle ore 20.45 e caratterizzerà dunque la prima serata odierna.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). IN CAMPO AL FRANCHI - Stanno per tornare gli ottavi di Coppa Italia: ha inizio infatti alle ore 17.30 Fiorentina-Chievo, seconda partita di questo turno della Tim Cup nel quale entrano in campo anche le big, cioè le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A. Ieri sera ha già esordito il Napoli, che ha battuto lo Spezia; stasera sarà la volta di un Juventus-Atalanta decisamente intrigante, domani ci sarà Milan-Torino e le altre quattro partite saranno invece settimana prossima. Adesso però i riflettori sono puntati sull’Artemio Franchi: la stagione della Fiorentina finora non sta andando benissimo e la Coppa Italia dunque potrebbe diventare un traguardo importante per i gigliati di Paulo Sousa. Dall’altra parte il Chievo di Rolando Maran, che in campionato è tranquillo e potrebbe dunque fare un pensierino a togliersi delle soddisfazioni nella seconda competizione nazionale. Le premesse dunque sono interessanti, staremo a vedere che cosa succederà fra pochissimo in campo!

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). UN ANNO FA - In questi giorni nei quali la Coppa Italia è grande protagonista con le partite degli ottavi di finale, facciamo un confronto con lo stesso turno della passata edizione. Furono ottavi decisamente emozionanti, perché ci riservarono risultati spesso clamorosi. In particolare fece rumore il colpaccio dello Spezia (sia pure ai calci di rigore) all’Olimpico contro la Roma, la cui avventura in Coppa Italia durò dunque una sola partita. Impressionante anche la vittoria per 1-2 dell’Alessandria - squadra di Lega Pro - a Marassi contro il Genoa, per dare vita ad un quarto di finale proprio fra i liguri e i piemontesi, dal momento che Spezia e Alessandria erano nella stessa parte del tabellone. Fu inattesa anche la vittoria del Carpi al Franchi contro la Fiorentina (0-1): vero che gli emiliani militavano in Serie A, ma di certo i favori della vigilia erano tutti per i viola. Il resto dei risultati fu meno sorprendente: il Milan vinse sul campo della Sampdoria per 0-2, per il resto vittorie casalinghe della Lazio contro l’Udinese (2-1), della Juventus nel derby col Torino con un perentorio 4-0, del Napoli sul Verona e dell’Inter sul Cagliari, in entrambi i casi con netti 3-0.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO). IL CONFRONTO - Ci stiamo addentrando sempre più nel tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia ed è tempo di fare un confronto tra il tabellone di questa edizione e quello dello scorso anno: quante squadre sono rimaste dagli ottavi di dodici mesi fa? Come sappiamo, le otto teste di serie entrano in gioco in questo turno: oggi sono Juventus, Napoli (già qualificato ai quarti), Roma, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Torino e Lazio. Lo scorso anno c’erano Genoa e Sampdoria, mentre erano assenti Sassuolo e Milan; i rossoneri erano comunque arrivati agli ottavi, così come le due genovesi sono presenti oggi nel tabellone. In più rispetto a un anno fa troviamo in gara anche Torino e Spezia (che però non potrà raggiungere i quarti come nel 2016): fanno dunque undici squadre che hanno confermato la loro presenza agli ottavi. Le novità sono rappresentate da Sassuolo, Chievo, Atalanta, Bologna e Cesena: per quanto riguarda i romagnoli, si tratta di un’altra compagine di Serie B riuscita a fare il colpo grosso (sul campo dell’Empoli, ai tempi supplementari). Sicuramente la formula, per come è attualmente concepita, non favorisce ampia alternanza tra le squadre che arrivano in fondo; ogni anno però c’è qualche nuova sorpresa, e dunque anche da questo turno degli ottavi possiamo aspettarci risultati poco pronosticabili.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO 2017). LA RIVINCITA - Juventus-Atalanta è una delle quattro partite di Coppa Italia per gli ottavi di finale: Gian Piero Gasperini, che per nove anni ha allenato le giovanili dei bianconeri ed è torinese di nascita e crescita, torna nella “sua” città in cerca di rivincita dopo la gara di campionato. Era il 3 novembre: l’Atalanta arrivava da una serie di sei vittorie con cui aveva eguagliato il suo record in Serie A e, con otto partite vinte su nove, si era spinta ad un passo dalla zona Champions League. Quella sera però la Dea aveva trovato una Juventus ferita dalla brutta sconfitta subita sul campo del Genoa; le cose si mettevano subito male per Gasperini, i campioni d’Italia partivano fortissimo e nei primi minuti risolvevano la pratica con i gol di Alex Sandro e Daniele Rugani. Nella ripresa la spinta bianconera non si esauriva e arrivava anche la terza rete, di Mario Mandzukic; il gol di Remo Freuler, molto bello, serviva solo per rendere meno amara la sconfitta dell’Atalanta. Oggi dunque gli orobici cercano di riscattare quella partita; perdere contro la Juventus ci può sempre stare (soprattutto in trasferta) ma l’ex Gasperini vuole tentare il tutto per tutto sapendo che sulla partita secca il colpaccio è assolutamente possibile.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO 2017). LE PARTITE DI MERCOLEDì - Con la vittoria del Napoli sullo Spezia si è aperta la corsa al titolo di Coppa Italia da parte delle big: missione compiuta con spavento per i partenopei e cade così la penultima squadra di Serie B rimasta in corsa. Oggi è il turno di due incroci tra formazioni del massimo campionato, e due sfide che si erano già avute in Serie A sugli stessi campi: Fiorentina-Chievo, alle ore 17:30, si era giocata ancora in agosto, era la seconda di campionato e, tanto per dirne una, nei viola giocava ancora Marcos Alonso che subito dopo era volato al Chelsea. La squadra di Paulo Sousa aveva vinto 1-0 con un gol di Carlos Sanchez, che sembrava un titolare inamovibile e invece oggi è una seconda scelta con molti meno minuti in campo; tra Juventus e Atalanta (in campo alle ore 20:45) la sfida di campionato era invece andata in scena il 3 dicembre: reduce dalla pesante sconfitta di Marassi, la squadra bianconera si era immediatamente rifatta battendo una Dea che invece arrivava da sei vittorie consecutive. Nel 3-1 per la squadra di Massimiliano Allegri avevano segnato Alex Sandro, Daniele Rugani e Mario Mandzukic; nel finale Remo Freuler aveva reso meno amaro il passivo per l’Atalanta. Due partite dunque molto interessanti; da segnalare che la Juventus ha sempre vinto dopo quella vittoria sugli orobici (almeno in campionato, avendo perso la Supercoppa ai calci di rigore) mentre la Fiorentina, che domenica ospiterà proprio i campioni d’Italia al Franchi, i tre punti in campionato mancano dal 12 dicembre (una sconfitta e un pareggio, poi la partita di Pescara rinviata e che sarà recuperata il primo febbraio). Uno sguardo anche al tabellone: il Napoli giocherà contro la vincente di Fiorentina-Chievo, chi tra Juventus e Atalanta passerà il turno se la dovrà vedere, ai quarti di finale, con una tra Milan e Torino che saranno impegnate giovedì sera.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO 2017). IL NAPOLI SI QUALIFICA - Il Napoli è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia: nella serata del San Paolo i partenopei - senza la presenza in panchina del loro allenatore Maurizio Sarri, squalificato ancora a causa del battibecco dello scorso anno con Roberto Mancini - battono 3-1 lo Spezia non senza soffrire, perchè il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1. Mimmo Di Carlo sogna la grande impresa per il secondo anno consecutivo quando Antonio Piccolo, al 35’ minuto, trova il gol del pareggio dopo che Piotr Zielinski aveva portato in vantaggio i padroni di casa (dopo 3 minuti); nel secondo tempo però il Napoli ha cambiato passo e ha trovato due gol nel giro di 120 secondi, prima con Emanuele Giaccherini alla prima rete con la maglia partenopea (splendido destro al volo da posizione defilata) e poi con Manolo Gabbiadini che continua a segnare da separato in casa ma questa sera forse è un po’ più vicino alla conferma almeno fino a giugno. Sia come sia il Napoli è ai quarti e attende la sua avversaria; il programma di Coppa Italia prosegue mercoledì con Fiorentina-Chievo (ore 17:30) e Juventus-Atalanta (ore 20:45), vedremo quali saranno le altre due squadre che passeranno il turno.

RISULTATI COPPA ITALIA 2017: LIVESCORE IN DIRETTA, LE PARTITE DEGLI OTTAVI (10-11-12 GENNAIO 2017). SI GIOCA AL SAN PAOLO - Ci stiamo avvicinando agli ottavi di finale di Coppa Italia ed è tempo di fare un confronto tra il tabellone di questa edizione e quello dello scorso anno: quante squadre sono rimaste dagli ottavi di dodici mesi fa? Come sappiamo, le otto teste di serie entrano in gioco in questo turno: oggi sono Juventus, Napoli, Roma, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Torino e Lazio. Lo scorso anno c’erano Genoa e Sampdoria, mentre erano assenti Sassuolo e Milan; i rossoneri erano comunque arrivati agli ottavi, così come le due genovesi sono presenti oggi nel tabellone. In più rispetto a un anno fa troviamo in gara anche Torino e Spezia: fanno dunque undici squadre che hanno confermato la loro presenza agli ottavi. Le novità sono rappresentate da Sassuolo, Chievo, Atalanta, Bologna e Cesena: per quanto riguarda i romagnoli, si tratta di un’altra compagine di Serie B riuscita a fare il colpo grosso (sul campo dell’Empoli, ai tempi supplementari). Sicuramente la formula, per come è attualmente concepita, non favorisce ampia alternanza tra le squadre che arrivano in fondo; ogni anno però c’è qualche nuova sorpresa, e dunque anche da questo turno degli ottavi possiamo aspettarci risultati poco pronosticabili.

RISULTATI COPPA ITALIA LIVESCORE IN DIRETTA: LE PARTITE DEGLI OTTAVI - La Coppa Italia 2016-2017 torna con gli ottavi di finale: si giocherà ancora in gara secca in casa della squadra con la testa di serie più alta nel tabellone (dunque la “favorita”, almeno sulla carta); ottavi di finale significa l’ingresso in scena delle big, che come da consuetudine hanno saltato i primi turni. Il programma si articola su due settimane, dunque nella tre giorni compresa tra martedì 10 e giovedì 12 gennaio assisteremo a quattro partite: martedì si parte alle ore 21 con Napoli-Spezia, mercoledì avremo Fiorentina-Chievo alle ore 17:30 e Juventus-Atalanta alle ore 20:45, giovedì alle ore 21 ci sarà Milan-Torino.

C’è tanta carne al fuoco: per il secondo anno consecutivo lo Spezia, insieme al Cesena unica superstite tra le rappresentanti della Serie B, arriva tra le grandi, lo scorso anno la squadra di Mimmo Di Carlo raggiunse addirittura i quarti venendo poi eliminato dall’ancor più sorprendente Alessandria che si inerpicò fino alla semifinale.

La sfida del San Paolo sembra però una formalità per un lanciatissimo Napoli, che negli ultimi anni ha anche avuto un feeling particolare con la Coppa Italia (vittorie nel 2012 e 2014); le altre partite sono certamente più equilibrate, la più incerta di tutte è quella del Franchi perchè la Fiorentina in questa stagione ha mostrato anche tanti lati negativi nel suo progetto, e in gara secca il Chievo - che ha un’ottima organizzazione difensiva - ha già chiarito di poter battere chiunque.

Nella serata di mercoledì assisteremo anche al ritorno di Gian Piero Gasperini a Torino, dove la sua Atalanta aveva interrotto un paio di mesi fa la straordinaria corsa fatta di otto vittorie in nove partite; i bianconeri, che hanno vinto le ultime due edizioni di Coppa Italia (giocando anche la finale nel 2012), puntano a un altro trofeo e devono ancora cancellare dalla mente la sconfitta in Supercoppa, che potrebbe aver lasciato qualche strascico.

A San Siro va invece in scena il primo di due scontri ravvicinati tra Milan e Torino: chiaramente la grande suggestione è data dalla sfida tra Sinisa Mihajlovic e il suo passato, un’avventura che era iniziata nel migliore dei modi ma che si è conclusa bruscamente. Certo al tecnico serbo sono dovuti l’esplosione di Alessio Romagnoli e l’esordio di un Gigio Donnarumma che, chissà, senza di lui sarebbe oggi ancora in Primavera o magari in qualche categoria minore; il Torino ha la possibilità di fare il grande colpo, ma il Milan di questa stagione si sta rivelando un’ottima squadra e vuole ripetere la finale di Coppa dello scorso anno, sollevando un altro trofeo dopo la Supercoppa. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA ITALIA