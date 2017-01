Calciomercato 2017/ News, Inter, Napoli, Roma, Milan, Juventus: le trattative di oggi venerdì 13 gennaio (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO 2017. Il Napoli mette finalmente a segno il colpo di calciomercato Leandrinho; attaccante 18enne brasiliano in scadenza di contratto che arriva per 600 mila euro. Una scommessa del ds Giuntoli che però è già nel giro delle nazionali giovanili. Rimane da definire la questione Gabbiadini ma finché continua a segnare come nell'ultimo periodo il prezzo del cartellino non scende. Per lui c'è in corso un derby di Premier, con una base d'asta di 20 milioni. Per il ruolo di vice Reina continuano i rapporti con la Juventus per il brasiliano Neto. Ma il vero acquisto di questo gennaio 2017 è Milik che finalmente ha avuto dal dott. Mariani il via libera a riprendere l'attività agonistica. Feghouli addio! Il matrimonio tra la Roma e l'attaccante algerino non si farà per la grande delusione di Luciano Spalletti. Il West Ham dopo mille tentennamenti ha deciso che venderà Feghouli solo a titolo definitivo a 10 milioni. La Roma non ci sta ma è decisa ad aspettare lunedìpwer capire se il lavoro degli intermediari di mercato che sono al lavoro avrà un qualche effetto. Intanto Massara ha ripreso i contati per Musonda del Chelsea che però a Trigoria considerano poco meno di una scommessa. In teoria la pista Jesé non è del tutto tramontata. Il Psg non vuole regalarlo al Las Palmas dove il giocatore andrebe a giocare anche a piedi. Un Dybala è per sempre... L'attaccante argentino conteso da mezzo mondo mette fine ai rumors di calciomercato e dichiara amore eterno alla Juventus. Presto firmerà un contratto di 5 anni a 5,5 milioni più bonus. Dopo aver ufficializzato Caldara dall'Atalanta, la Juventus ha incominciato ad imbastire una trattativa con gli agenti di De Sciglio per giugno. Su Kolasinac l'ultima insidia è rappresentata dal Chelsea di Conte che vuole fare uno sgarbo Champions alla sua ex squadra. Tutto su Deulofeu. Lui o niente si rimane così, oppure si prende un'occasione dell'ultimo momento. Vi abbiamo sintetizzato il pensiero di Adriano galliani che ha dichiarato il mercato del Milan chiuso in tutti i reparti tranne che per l'attacco dove si cerca un vice Suso. Il nomew cercato è l'attaccante dell'Everton. Dal suo ghigno malefico c'è da giurare che galliani è più che vicino ad assicurarsi il giocatore cercato anche dalla Roma. L'Inter si gode il suo Gagliardini d'oro, vende le seconde fila, vedi Ranocchia, e guarda con divertimento al futuro: Marco Verratti, per fare un esempio, è molto più che una idea.

CALCIOMERCATO 2017. Si complica il calciomercato della Roma che dopo aver perso Salah per la Coppa d’Africa e Iturbe per la cessione al Torino si trova con pochi attaccanti. La trattativa per Feghouli sta per saltare. In serata si sono riuniti gli uomini mercato della Roma per fare un punto della situazione. Il West Ham si è irrigidito sull’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi vogliono l’inserimento dell’obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore algerino. C’è poi un’altra complicazione. E riguarda Payet, giocatore del West Ham che vuole andar via e raggiungere Garcia al Marsiglia. Per ora il club inglese ha rifiutato 22 milioni. Dovesse andarsene Payet, dopo anche l’addio di Zaza, Feghouli sarebbe costretto a rimanere. La Roma aspetterà solo fino a lunedì, poi si butterà su Musonda del Chelsea: per lui prestito e ricatto a 8 milioni. Spalletti è molto infastidito da questa situazione e ha chiesto garanzie anche sul calciomercato per decidere se rimanere o meno alla Roma. La Juventus ha ufficializzato Caldara: è costato circa 25 milioni, 15 di base, 6 di bonus e 4 per la valorizzazione. Dovrebbe rimanere a Bergamo anche nella prossima stagione per crescere, fare esperienza e giocare titolare in Serie A. Preoccupa il crollo di Fca in borsa per le accuse da parte delle autorità Usa sulle emissioni di gas. Ci si chiede se questa crisi possa mettere in difficoltà la Juve e il suo mercato. Intanto per Zaza al Valencia ci sono segnali positivi, dovrebbe esserci un obbligo di ricatto legato alle presenze, stesso accordo che era stato chiuso con il West Ham l’estate scorsa. Sempre viva e attuale la pista Kolasinac dallo Schalke, ma senza fretta. L’Inter dopo il colpo Gagliardini si vuole dedicare alle cessioni. Nessuna cessione eccellente però, respinte le avance cinesi per Banega e Kondogbia. Dovrebbe andarsene Ranocchia cercato in Premier da Hull City e West Ham e in Italia dal Sassuolo. Il Milan deve difendersi dagli attacchi della Juventus per De Sciglio in vista di giugno. A Milanello non considerano più incedibile il terzino spesso ai box per infortuni vari. Si lavora duro per Deulofeu, Montella spera di averlo presto per coprire un buco sugli esterni di attacco. Il Napoli ha l’accordo con Cicchetti e vuole aspettare la scadenza di contratto nel 2018, considerando inaccostabile la richiesta di 5 milioni del Benevento.

CALCIOMERCATO 2017. E' ormai uno scontro continuo sul calciomercato tra la Juventus e l'Inter. Uno scontro avvincente, che durerà a lungo. L'ultimo in ordine di tempo riguarda Verratti. L'Inter vuole il giocatore dle Psg per giugno ed è disposta a mettere sul tavolo 76 milioni, quanti ne pretendono i francesi per lasciarlo partire. La Juventus ha già avviato i suoi contatti con Verratti ma non col Psg e la cifra richiesta per la Juve non è così semplice da mettere insieme. Dipende molto se si vorrà sacrificare Dybala per finanziare il prossimo calciomercato. Per sintetizzare, Marotta è in vantaggio sul giocatore, l'Inter sul Psg. Juventus che sta provando in tutti i modi a portare Kolasinac a Torino. La nuova offerta allo Schalke è di 2 milioni più altri 2 di bonus. Vedremo se basteranno per un calciatore che comunque va in scadenza di contratto. Il Napoli dal canto suo, persi Perin e Sportiello, sta provando a soffiare Cragno all'Inter e continua il tira e molla col Benevento per Ciceretti. La valutazione di 2,5 milioni viene ritenuta eccessiva. La Roma ha dato l'ultimatum al West Ham per Feghouli con cui ha già l'accordo. La Roma è disposta ad aspettare 48 ore (vorrebbe portare l'algerino in panchina a Udine) altrimenti mollerà la presa e si butterà su Musonda. Accordo col calciatore fatto e col Chelsea per un prestito secco e un riscatto fissato a 8 milioni. Moutinho rimane sullo sfondo con il problema dell'ingaggio: 4 milioni sono troppi. Rimane una forte pressione su Manolas, ma la Roma è decisa ad aspettare fino a giugno per imbastire quasiasi trattattiva.

CALCIOMERCATO 2017. Sempre dalla Spagna arrivano le bombe di calciomercato. E stavolta riguardano Dybala e la Juventus. Il Real Madrid avrebbe presentato una offerta da 110 milioni alla Juve e 10 milioni l’anno per l’attaccante argentino. Marotta non demorde e ha risposto proponendo un rinnovo di contratto da 5 milioni più bonus fino al 2021 con l’inserimento di una clausola rescissoria di 150 milioni. Per gennaio non dovrebbe succedere ormai nulla ma a giugno ne vedremo delle belle. La Juventus sarebbe disposta a far partire Dybala solo nel caso di vittoria della Champions. Al posto di Dybala per ora in pole, come idee, Lacazette del Lione e Petagna dell’Atalanta. Sempre sul fronte Juventus Stephan Lichtsteiner dovrebbe rinnovare per poi essere ceduto. Al suo posto uno tra Damian e De Sciglio. L’altra regina del calciomercato è l’Inter di Suning che oggi presenterà il nuovo acquisto Roberto Gagliardini e si dedicherà a qualche uscita, come quella di Banega che potrebbe fare ritorno a Siviglia. L’altra milanese, Il Milan non ha fretta: sta definendo il passaggio a parametro zero di Luiz Adriano allo Spartak Mosca, le cessioni minori di Vangioni e Rodrigo Ely (Spagna?) e quella importante di Niang richiesto dal West Ham per sostituire Feghouli sempre più vicino alla Roma. Calma e ottimismo sulla trattativa per Deufelou. La Roma, dicevamo, aspetta di capire se si chiuderà entro venerdì la trattativa per l’attaccante algerino, intanto ha trovato l’accordo con Musonda del Chelsea e ha fatto una offerta di 6 milioni per il francese Sanson. Infine il Napoli è riuscito nell’obiettivo di scatenare un’asta per Gabbiani. Asta tutta inglese tra il West Bromwich e il Watford di Mazzarri. La base è di 20 milioni di euro. La Fiorentina ha preso Sportello dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto (all’Atalanta andrà Gollini dell’Aston Villa) e se dovesse andar via Kalinin chiederebbe all’Inter il prestito di Gabigol.

