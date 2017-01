Calciomercato Inter/ News: le trattative in diretta di oggi, 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CRISCITO VICINO AL RINNOVO - L’Inter non vuole fermarsi, né in campo dove sta risalendo la china né tantomeno sul calciomercato. Quest’ultimo scenario ha visto i nerazzurri protagonisti negli ultimi giorni, con l’acquisto di Roberto Gagliardini che rappresenta una sorta di dichiarazione d’intenti da parte della nuova proprietà cinese targata Suning. Le notizie di calciomercato che circolano in questi giorni, ipotizzano per l’Inter anche l’acquisto di un terzino e in tal senso il nome di Domenico Criscito è sempre in pole position. Difficile però arrivare all’ex genoano in questa sessione di calciomercato, inoltre le ultime parole dell’agente Andrea D’Amico allontanano ulteriormente il giocatore dall’Inter. Queste le dichiarazioni del procuratore a 4-4-2: “Criscito sta benissimo allo Zenit, c'è interesse comune per continuare insieme e dovrebbe arrivare il rinnovo”. L’attuale contratto dell’ex Genoa scade nel 2018, condizione che in teoria lascerebbe aperti gli scenari di calciomercato; se però Criscito e Zenit prolungheranno l’accordo in essere sarà più difficile che il trentenne napoletano possa lasciare la Russia. Più probabile che l’Inter rivolga tutte le sue attenzioni allo svizzero Ricardo Rodriguez, mancino del Wolfsburg più giovane di 6 anni rispetto a Criscito. Rodriguez si può già identificare come un obiettivo dell’Inter per il prossimo calciomercato estivo: per strapparlo ai tedeschi ci vorrà un’offerta da almeno 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DERBY PER KOZIELLO - Ricardo Rodriguez potrebbe non essere l’unico osservato speciale (e nemmeno l’unico Rodriguez, pensando al madridista James…) nei campionati esteri. Tra le ultime notizie di calciomercato legate all’Inter, rientra anche quella riportata del prestigioso settimanale francese France Football. Secondo cui i nerazzurri stanno tenendo sotto osservazione Vincent Koziello, centrocampista francese classe 1995. Un giocatore molto giovane e parte integrante del miracolo Nizza, primo in Ligue 1 dopo 19 giornate a +2 sul PSG. Per la verità, dopo l’inizio da titolare fisso, Koziello è sceso in campo con meno regolarità alternando qualche partita spesa interamente in panchina. Si tratta in ogni caso di uno del talenti più interessanti del panorama francese, non a caso secondo France Football a lui sarebbe interessato anche il Milan. Vedremo se in estate nerazzurri e rossoneri vorranno dar vita ad un altro derby di calciomercato, come quello che nel 2015 ha visto l’Inter superare i cugini per un altro transalpino come Geoffrey Kondogbia. La valutazione di Koziello non è ancora schizzata alle stelle, in più il suo attuale contratto scade nel 2018: motivi in più per pensare di portare a Milano il ventunenne nella prossima sessione di calciomercato. Molto però dipenderà anche dai risultati del Nizza: dovesse vincere il titolo francese la quotazioni dei suoi giocatori aumenterebbero in maniera esponenziale.

