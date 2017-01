Calciomercato Juventus/ News, Arduini: sogno Rakitic, realtà De Sciglio. Allegri via? Pronto un grande ritorno... (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI MARCO ARDUINI (ESCLUSIVA) - Una Juventus che pensa sempre in grande, una Juventus pronta sempre a fare colpi di calciomercato importanti. Anche nel futuro con Mattia De Sciglio magari che non sembra contento dell'offerta fatta dal Milan per rimanere in rossonero. Sarebbe bello prendere Ivan Rakitic, forse un sogno strappare un calciatore di valore così grande da un club come il Barcellona. Patrice Evra intanto potrebbe andarsene già a gennaio, come Hernanes forse verso il Genoa. Resta da stabilire cosa farà Massimiliano Allegri, se rimarrà in bianconero anche la prossima stagione. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Marco Arduini. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

Potrebbe arrivare De Sciglio? In effetti De Sciglio non è contento dell'offerta che gli ha fatto il Milan. Potrebbe quindi vestire la maglia bianconera la prossima estate. E' vero che è uno dei giocatori più importanti del Milan, più legati a questa squadra. Dovrebbe accettare di rimanere in rossonero però solo se il Milan lo accontentasse.

La Juventus prepara il colpo Rakitic... Un acquisto di valore, un grande giocatore ma non credo che il Barcellona si priverà davvero di un calciatore così importante. Di solito il Barcellona lascia partire solo calciatori che non sono fondamentali nel suo gioco, riserve della sua squadra; non mi sembra questo il caso di Rakitic, non al momento almeno.

Evra dovrebbe andarsene? Direi che al 99% il francese lascerà la Juventus a gennaio; dove andrà non sappiamo, o al Valencia se ci saranno le condizioni economiche soddisfacenti o verso la Premier, probabilmente al Manchester United che per lui ovviamente sarebbe il massimo.

Hernanes verso il Genoa? Hernanes non è un calciatore che rientra nel tipo di gioco che fa la Juventus. E' molto probabile quindi che a gennaio se ne vada.

Ancora Allegri per il futuro bianconero? Diciamo che se Allegri vincerà lo scudetto o la Champions dovrebbe andarsene; magari verso la Premier League, in una delle squadre principali di questo campionato. C'è l'Arsenal dove Wenger smetterebbe di fare l'allenatore e prenderebbe un posto nella dirigenza della squadra londinese; c'è il Manchester City con Guardiola che ha già dichiarato di voler smettere di allenare.

Chi potrebbe prendere il suo posto? Si parla da tempo di Paulo Sousa: è probabile, è già stato alla Juventus da giocatore, conosce l'ambiente bianconero. E' un allenatore molto bravo, molto preciso, che a Firenze ha fatto bene pur non avendo una rosa di giocatori straordinaria.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.