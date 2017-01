Calciomercato Juventus/ News: le trattative in diretta di oggi, 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PUNTO SU ZAZA - ‘Vediamo, vediamo, vediamo’. Così l’amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, ha sintetizzato tutte le operazioni di calciomercato della società bianconera. A cominciare da quella che riguarda Simone Zaza, sul quale Marotta si è pur cautamente sbilanciato verso la cessione al Valencia. Le ultime notizie di calciomercato confermano questa possibilità, di cui si parla ormai dall’anno scorso. Come ha riportato SkySport24, Juventus e Valencia possono raggiungere l’accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, e diritto di riscatto a quota 18 milioni che scatterà in due casi: se il Valencia si salverà nella Liga (oggi è quartultimo, a +1 sulla zona rossa), oppure se Zaza raccoglierà 10 presenze ufficiali con la maglia della squadra spagnola. Nel frattempo la Juventus aspetta dal West Ham il pagamento di 5 milioni di euro, per il prestito degli ultimi sei mesi. In ogni caso, sul fronte Zaza sembra restringersi nuovamente il campo delle alternative: nelle ultime ore si era ipotizzato l’inserimento del Villarreal, che con i giocatori italiani sta sviluppando un certo feeling, ma come si è intuito anche dalle parole di Marotta il Valencia è tornato in pole position e già la giornata di oggi potrebbe registrare news di calciomercato significative, per Zaza e la Juventus. Tutto questo ricordando che anche Patrice Evra dovrà prendere una decisione sul suo futuro: tra le ipotesi anche quella di un passaggio proprio al Valencia, a braccetto con Zaza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: RUMORS SU LALLANA - Nel frattempo, le notizie di calciomercato provenienti dall’Inghilterra hanno accostato alla Juventus un giocatore del Liverpool. Si tratta di Adam Lallana, jolly di centrocampo ed attacco classe 1988: secondo il quotidiano inglese The Guardian, i bianconeri si sono accodati a Barcellona e PSG nella schiera delle squadre interessate a Lallana, che nell’estate 2014 passò dal Southampton ai Reds per oltre 30 milioni di euro. Nazionale inglese, il ventottenne nato nella contea dell’Hertfordshire nasce esterno d’attacco, ma è stato spesso impiegato da Jurgen Klopp anche a centrocampo nel ruolo di mezz’ala. La sua duttilità farebbe sicuramente comodo alla Juventus, a prescindere da chi sarà l’allenatore bianconero nella prossima stagione. Come detto, secondo il Guardian il numero 20 del Liverpool sarebbe anche sul taccuino del Barcellona, che da Anfield Road vorrebbe portar via anche l’ex interista Coutinho; quest'ultimo è però ritenuto imprescindibile da Klopp. Per Lallana possono esserci più margini di trattativa, anche se tutto il discorso è rinviato al calciomercato estivo: rimane il fatto che la concorrenza del Barcellona, ancor più di quella del PSG, sarebbe difficile da superare anche per la Juventus. La stessa fonte torna anche sull’interesse bianconero per il centrocampista Emre Can, tedesco classe 1994 in forza sempre al Liverpool: la sua valutazione di calciomercato si aggira attorno ai 20 milioni.

