Calciomercato Milan/ News, Sciurpa: Deulofeu subito, Bernardeschi il regalo dei cinesi (esclusiva)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PARERE DI PAOLO SCIURPA (ESCLUSIVA) - Continua il calciomercato del Milan nell'attesa di perfezionare i suoi acquisti, le sue cessioni di questa sessione invernale. Si pensa anche naturalmente alla prossima estate. Un giocatore che potrebbe vestire subito la maglia rossonera è l'esterno dell'Everton Gerard Deulofeu, che fa parte dell'Under 21 spagnola, e che sarebbe un'alternativa a Suso. Chissà poi che Thiago Silva non possa tornare al Milan in futuro... E Federico Bernardeschi sarà il grande acquisto del Milan a giugno? Fino a Carlos Bacca, la cui conferma non è scontata. Cristian Zapata invece viene dato per probabile partente. Per approfondire il calciomercato rossonero abbiamo sentito il procuratore Paolo Sciurpa. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

Deulofeu esterno d'attacco per il Milan, sarà lui l'alternativa a Suso? Potrebbe essere, un esterno d'attacco che fa parte del'Under 21 spagnola. Un'alternativa a Suso, senza avere naturalmente la classe del giocatore del Milan per il momento. Credo che il Milan possa perfezionare il suo acquisto dall'Everton. Non penso che il Barcellona possa creare problemi alla formazione rossonera, non è un giocatore che dovrebbe interessare la squadra spagnola.

Potrebbe tornare Thiago Silva? Il suo ingaggio è elevato, sta in una squadra che pensa in grande come il Paris Saint Germain, in una città come Parigi. E' vero che ha già 32 anni ma non penso che sia un acquisto possibile per il Milan attualmente.

Bernardeschi il grande acquisto del Milan la prossima estate? Se ne parlerà ovviamente a giugno. Ci sono tanti club come la stessa Inter e la stessa Juventus che sono interessati a questo giocatore. Non sarebbe facile per il Milan acquistarlo ma potrebbe anche arrivare. Molto del futuro del Milan è legato alla sua situazione societaria ancora legata a Berlusconi e verso la prossima cordata cinese. Per il momento non c'è chiarezza. E tutti gli affari di calciomercato dipendonono da questa cosa, anche il possibile acquisto di Bernardeschi.

E' però plausibile pensare che la Fiorentina possa vedere un giocatore come lui? Come tutte le squadre, se arrivasse un'offerta interessante credo che la Fiorentina potrebbe vendere Bernardeschi.

Bacca sarà confermato? E' una cosa di cui si parlerà a giugno e, ovviamente, dipenderà anche dalle offerte che eventualmente arriveranno. Il Milan ha pagato tanto Bacca e non penso proprio che voglia svenderlo!

Cristian Zapata dovrebbe partire? Credo di sì: non sta giocando, viene utilizzato poco e potrebbe partire a gennaio. Dipenderà anche da tante varianti. L'ingaggio di Zapata è buono, bisognerà vedere come sarà la formula dell'eventuale cessione per definire la sua partenza dal Milan.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.