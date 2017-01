Calciomercato Milan/ News: le trattative in diretta di oggi, 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NIANG PIACE AL WEST HAM - Interesse del West Ham per M’Baye Niang: questa notizia, riportata dalla stampa inglese e nella fattispecie dal Daily Star, potrebbe dare una scossa al calciomercato invernale del Milan. Potrebbe, condizionale d’obbligo, perché il futuro dell’attaccante francese a Milanello non è del tutto chiaro. O meglio, ad oggi sembra che la società non abbia intenzione di cedere Niang, se però il West Ham dovesse farsi sotto concretamente, con un’offerta di 15-20 milioni di euro, il Milan probabilmente si siederebbe a trattare. O quantomeno ad ascoltare, perché di questi tempi un buon incasso fa sempre comodo. Soprattutto, consentirebbe ai rossoneri di pensare ad un’acquisto di rilievo in questa finestra di calciomercato. Rimane il fatto che un giocatore di soli 22 anni con la duttilità di Niang, che può giocare sia da punta centrale che più largo, è merce rara: lo sa bene Montella che sta cercando di gestire al meglio il francese, autore di alcune prove non del tutto convincenti nelle ultime settimane. Problemi anche in casa West Ham perché uno dei giocatori più quotati, il nazionale francese Dimitri Payet, ha chiesto la cessione: serve un sostituto e Niang, già l’anno scorso vicino alla Premier League (lo voleva il Leicester di Claudio Ranieri), rappresenta un profilo all’altezza per età e qualità. Il Milan dal canto suo aspetta di vedere se il West Ham tenterà realmente di affondare il colpo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: AUBAMEYANG E IL RITORNO - Un altro attaccante che ha vestito la maglia del Milan molto giovane è Pierre-Emerick Aubameyang, al momento impegnato con la nazionale del Gabon nella Coppa d’Africa 2017, ospitata proprio dal suo paese. A quel tempo però, ovvero tra il 2007 e il 2008, nessuno a Milanello poteva aspettarsi un simile miglioramento da parte di Aubameyang, che non è mai sceso in campo con la prima squadra rossonera e dal 2008 è stato prestato a Digione, Lilla e Monaco. Nel 2011 la cessione a titolo definitivo al Saint-Etienne, i primi numeri di un certo interesse e il salto al Borussia Dortmund, dove Aubameyang è diventato uno dei più forti attaccanti d’Europa. Di lui ha parlato l’agente Oscar Damiani Jr, ipotizzando un ritorno in un futuro nemmeno troppo lontano. Queste le dichiarazioni di Damiani a TMW Radio: “Ultimamente l'ho sentito meno, ma nei cinque anni in cui l'ho seguito s'è parlato del Real Madrid come squadra dei suoi sogni. Ma gli piaceva anche il Milan, magari gli piacerebbe tornare”. Non si tratta certamente di una bomba di calciomercato, ma di una ‘constatazione amichevole’ espressa da chi conosce Aubameyang; un Milan nuovamente al vertice, e prima ancora in grado di dire la sua sulla sulla scena del calciomercato, potrebbe ingolosire il gabonese ed indurlo a tornare a 'casa'. Molto in questo senso dipenderà dalla chiusura ufficiale della trattativa con i nuovi proprietari cinesi, che nei prossimi anni dovranno essere in grado di garantire un Milan competitivo dal punto di vista economico, e non solo tecnico.

