Calciomercato Napoli/ News, Bofisé: Milik spinge Gabbiadini in Premier. Cosa manca allo scudetto? Lo stadio e la conferma di Sarri (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PARERE DI GIUSEPPE BOFISE' (ESCLUSIVA) - Risvolti di calciomercato del Napoli che cerca di potenziare la sua squadra sia per questa stagione che per le prossime. Il desiderio è sempre quello di contrastare la Juventus e di competere con le migliori formazioni del campionato. C'è anche la volontà di andare bene a livello internazionale. Si pensa al dopo Pepe Reina, magari a Mattia Perin, si cerca di blindare Faouzi Ghoulam e al limite di trovare un suo sostituto. C'è ormai la certezza che Manolo Gabbiadini se ne andrà dopo l'arrivo di Leonardo Pavoletti e il recupero di Arkadiusz Milik. Fino a Sarri, rimarrà a Napoli per quanto, magari proprio per dare lo scudetto a questi tifosi, a questa città innamorata della sua squadra... Per un commento sul calciomercato Napoli e sulle trattative della società partenopea, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Giuseppe Bofisè.

Per il dopo Reina arriverà Perin? Perin potrebbe arrivare, è un ottimo portiere e potrebbe essere veramente il dopo Reina. In ogni caso in Italia ci sono tanti portieri di valore e in questo senso il Napoli avrebbe la possibilità di prendere un ottimo numero uno.

Possibile la partenza di Ghoulam? Credo che se il Napoli dovesse vincere lo scudetto o arrivare secondo Ghoulam non si muoverà. Del resto lil giocatore è contento di stare in una formazione che punta a traguardi così importanti e magari li raggiunge. La cosa cambierebbe se il Napoli non raggiungesse la zona Champions League, in questo caso Ghoulam potrebbe andarsene visto che il giocatore ha grandi ambizioni ed è nello stesso tempo cercato dalle principali big europee.

Se partisse Ghoulam Mendy potrebbe essere acquistato dal Marsiglia? Potrebbe anche essere lui il nome giusto per la fascia mancina del Napoli, in questo senso staremo a vedere come procederà il calciomercato.

Gabbiadini verso la Premier League, cessione sicura? Direi di sì ormai. Del resto l'amore tra Napoli e Gabbiadini non è mai sbocciato; è arrivato Pavoletti, c'è il recupero di Milik. Gabbiadini era stato accostato al Wolfsburg e dovrebbe in ogni caso andare in qualche squadra straniera. Il suo futuro non è in Italia.

Sarri fino a quando a Napoli? Sarri è un ottimo allenatore, il Napoli gioca il miglior calcio della serie A. Sarri rimarrà fino a quando ci sarà feeling con De Laurentiis; è logico che è un allenatore che punta a vincere lo scudetto. Napoli e Roma hanno fatto molto in questi anni ma hanno dovuto competere con la forza della Juventus. Hanno tutte e due una struttura organizzativa importante, meritano di arrivare a questo traguardo.

Cosa manca ancora? Magari costruire uno stadio di proprietà che la Juventus ha già, riuscire a fare il salto di qualità che permetta al Napoli di battere la Juventus. I risultati della squadra in questi anni sono stati buoni, Sarri è proprio un ottimo tecnico, potrebbe portare il Napoli molto in alto, verso lo scudetto.

(Franco Vittadini)

