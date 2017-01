Calciomercato Napoli/ News: le trattative in diretta di oggi, 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GABBIADINI, TEMPI PIU’ LUNGHI? - L’operazione di calciomercato più calda per quanto riguarda il Napoli è la cessione di Manolo Gabbiadini, sempre più vicino alla Premier League e in particolare al WBA, anche se Southampton e Stoke City rimangono alla finestra così come -più defilato- il Watford allenato da Walter Mazzarri. Secondo le notizie di calciomercato riportate da SkySport24, il Napoli però valuterà a fondo la soluzione migliore non solo per il giocatore, ma anche per le casse della società. I partenopei non hanno alcuna fretta di cedere, avendo già acquistato il sostituto di Gabbiadini che almeno a livello numerico sarà Pavoletti, giocatore diverso per caratteristiche dall’ex Sampdoria. In ogni caso, ad oggi il Napoli conta in rosa due giocatori per ciascuna casella del tridente d’attacco, anche senza considerare Gabbiadini: Callejon e Giaccherini per la fascia destra, Pavoletti e il rientrante Milik per il ruolo di centravanti e la coppia Mertens-Lorenzo Insigne da alternare a sinistra, senza contare la possibilità alternativa con il belga falso nove. Insomma, le condizioni tecniche per la cessione di Gabbiadini ci sono da giorni, non a caso dall’entourage del venticinquenne bergamasco sono filtrate conferme verso la partenza. A Castel Volturno deve però pervenire l’offerta giusta: per ora la migliore è quella del WBA, che si è spinto a proporre 20 milioni di euro più 2 di bonus. Il Napoli ascolta ma non ancora non si sbilancia, fiducioso sul poter tirare ancora un po’ la corda. In definitiva, sembra ancora probabile che Gabbiadini lasci gli azzurri in questa finestra di calciomercato; i tempi dell’operazione però potrebbero diluirsi anche nella prossima settimana.

CALCIOMERCATO NAPOLI: RESPINTA OFFERTA PER CICIRETTI - Il calciomercato del Napoli è quindi incentrato sull’affare Gabbiadini: dall’eventuale -e come detto probabile- incasso per l’attaccante si passerà poi a valutare la possibilità di altri ritocchi. Non per questo il direttore sportivo Cristiano Giuntioli resta con le mani in mano, ed anzi il Napoli è attivo per assicurarsi alcuni talenti utili in prospettiva futura. Uno di questi è il brasiliano Leandrinho, attaccante classe 1998 prelevato dal Ponte Preta ed ufficializzato nella serata di ieri, tramite un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Un altro ragazzo che il Napoli sta seguendo è Amato Ciciretti, trequartista che si sta mettendo in luce a Benevento: per lui 20 presenze, 4 gol e 6 assist decisivi nell’attuale campionato di Serie B. Ciciretti è un classe 1993 e prodotto del settore giovanile della Roma: in estate i giallorossi hanno deciso di cederlo a titolo definitivo al Benevento, neopromosso in cadetteria ed allenato da quest’anno da Marco Baroni, tecnico capace di valorizzare i giovani talenti (ha guidato anche la Primavera della Juventus, dal 2011 al 2013). Secondo le ultime notizie di calciomercato, riportate sempre da Sky, il Napoli avrebbe formulato una prima offerta al club pugliese per Ciciretti, respinta però al mittente. Queste le richieste del Benevento: 5 milioni pagabili in 2,5 di parte fissa ed altrettanti di bonus. I partenopei prendono atto e nel frattempo sperano di inserirsi tra Juventus ed Ascoli per Riccardo Orsolini, altro ragazzo in rampa di lancio nel campionato cadetto. Per lui però i bianconeri campioni d’Italia sembrano in netto vantaggio: non è ancora detta l’ultima parola, ma un incontro tra le parti (Juventus ed Ascoli) è previsto per la giornata di oggi…

